'Ficamos fora pelo início ruim', reconhece Fernando Miguel

Crédito: 'O importante é que tenha margem de evolução', diz veterano (Reprodução / VascoTV

O goleiro Fernando Miguel mostrou franqueza ao falar sobre o que custou ao Vasco se despedir prematuramente do Campeonato Carioca. Em entrevista coletiva após a vitória por 1 a 0 sobre o Madureira, o camisa 1 afirmou.

- Ficamos fora pelo início ruim da Guanabara e da Taça Rio. É preciso admitir, mas entender que evoluímos rapidamente, nos debruçarmos para evoluir dia a dia e chegar no Brasileiro como o Ramon quer - afirmou.

O veterano avaliou o desempenho da equipe contra o Madura. Segundo o goleiro, o time não teve um total controle do jogo, mas conseguiu criar oportunidades.

- A prioridade é em cima daquilo que estamos tentando desde o início. Acredito que nas ideias dele (Ramon Menezes), que vínhamos apresentando evolução contra o Macaé. Encontramos soluções. Hoje, não tivemos domínio, mas tivemos oportunidades. - disse.

Em seguida, Fernando Miguel falou sobre o desafio ter um período sem jogos. Ele garante que o elenco cruz-maltino vai trabalhar para evoluir até o início do Brasileirão, previsto para agosto.