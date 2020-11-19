Fica ou sai? Futuro de Zeca no Bahia está indefinido

Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia

Após alguns meses fora por problemas pessoais, o lateral-esquerdo Zeca voltou a defender o Bahia e foi fundamental diante do Coritiba, ao marcar o gol que deu o triunfo ao time.Animado pelo feito e empolgado para ajudar ainda mais o Tricolor, o atleta precisa resolver a sua situação dentro do clube, já que o seu contrato vai até dezembro e ele terá que retornar ao Internacional.

Concentrado com os assuntos de dentro de campo, Zeca garante que deixa o seu futuro nas mãos dos empresários e espera um desfecho positivo para a carreira.

‘Meu contrato vai até o final do ano, e ainda não conversamos sobre pois entendo o momento do clube devido a pandemia. Não me envolvo nessas coisas, troquei de agentes recentemente, e deixo tudo isso na mão do Paulo Pitombeira e do Marcelo Pettinatti, da Talents e da Energy. Confio no trabalho deles e vou seguir trabalhando focado em ajudar o Bahia’, afirmou.