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futebol

Fica ou sai? Futuro de Zeca no Bahia está indefinido

Lateral-esquerdo tem contrato até dezembro e não definiu se volta ao Inter ou permanece no Tricolor...
LanceNet

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Publicado em 

19 nov 2020 às 16:14

Publicado em 19 de Novembro de 2020 às 16:14

Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia
Após alguns meses fora por problemas pessoais, o lateral-esquerdo Zeca voltou a defender o Bahia e foi fundamental diante do Coritiba, ao marcar o gol que deu o triunfo ao time.Animado pelo feito e empolgado para ajudar ainda mais o Tricolor, o atleta precisa resolver a sua situação dentro do clube, já que o seu contrato vai até dezembro e ele terá que retornar ao Internacional.
Concentrado com os assuntos de dentro de campo, Zeca garante que deixa o seu futuro nas mãos dos empresários e espera um desfecho positivo para a carreira.
‘Meu contrato vai até o final do ano, e ainda não conversamos sobre pois entendo o momento do clube devido a pandemia. Não me envolvo nessas coisas, troquei de agentes recentemente, e deixo tudo isso na mão do Paulo Pitombeira e do Marcelo Pettinatti, da Talents e da Energy. Confio no trabalho deles e vou seguir trabalhando focado em ajudar o Bahia’, afirmou.
Enquanto não decide a sua vida, Zeca vai tentar ajudar o Bahia novamente na sexta-feira, quando o Tricolor encara o Bragantino, fora de casa.

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