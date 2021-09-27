'Fica, Navarro!', 'Eu vi o Chay': torcida do Botafogo dá show à parte em vitória pela Série B

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Foram poucas pessoas, mas já o suficiente para fazer diferença. Ainda sob rígidos protocolos, a torcida marcou presença no Estádio Nilton Santos pela primeira vez após 18 meses. O Botafogo venceu o Sampaio Corrêa por 2 a 0, pela 26ª rodada da Série B do Brasileirão, sob os olhares de 762 pessoas.

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Da bancada, a impressão é que as vozes que ecoavam no estádio foram bem acima do público divulgado. O frisson no Estádio Nilton Santos foi grande - talvez pela saudade de ver o time in-loco. Melhor para a equipe comandada por Enderson Moreira, que, empurrada por esses gritos, venceu sem dificuldades.A torcida se fez presente não apenas sendo o 12º jogador, mas também para exaltar os jogadores favoritos. Quando Rafael Navarro deu entrevista à equipe de televisão no intervalo e ao ser substituído, no segundo tempo, o estádio ecoou, praticamente de forma inteira, "Fica, Navarro!", pedindo para o atacante ficar no clube. Vale lembrar que a situação contratual do camisa 99 com o Alvinegro ainda é complicado. O atacante tem vínculo com o Glorioso até o fim de dezembro e, no momento, não parece favorável a ficar.

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Outros dois atletas levaram as arquibancadas à loucura: Rafael, estreante da noite, e Chay. O lateral-direito foi muito aplaudido quando entrou em campo, na metade do segundo tempo; o atacante foi aclamado ao ser substituído com "Eu vi o Chay!", fazendo alusão a uma paródia que viralizou na internet.