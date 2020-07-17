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futebol

FGF confirma Gre-Nal 425 para o estádio Centenário

Após o veto a cidade de Porto Alegre, o clássico será disputado no estádio do Caixas, na próxima quarta-feira...
LanceNet

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Publicado em 

17 jul 2020 às 18:40

Publicado em 17 de Julho de 2020 às 18:40

Crédito: Inter/Divulgação
Se a prefeitura de Porto Alegre vetou a realização do Gre-Nal 425 no Beira-Rio, a Federação Gaúcha agiu rápido nos bastidores e confirmou o clássico para o estádio Centenário, em Caxias do Sul.Em conversa com a Zero Hora, o presidente da FGF Luciano Hocsman explicou que ficou entre Caxias e Bento Gonçalves, mas a primeira foi a escolhida e tem o hábito de receber os gigantes da capital.
Apesar da mudança de local, os jogos no Rio Grande do Sul continuam sem nenhuma data para receber torcida. O restante do campeonato será disputado com os portões fechados.
Internacional e Grêmio se enfrentam na próxima quarta-feira, a partir das 21h30 (Horário de Brasília), no estádio Centenário.

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