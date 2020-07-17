FGF confirma Gre-Nal 425 para o estádio Centenário

Se a prefeitura de Porto Alegre vetou a realização do Gre-Nal 425 no Beira-Rio, a Federação Gaúcha agiu rápido nos bastidores e confirmou o clássico para o estádio Centenário, em Caxias do Sul.Em conversa com a Zero Hora, o presidente da FGF Luciano Hocsman explicou que ficou entre Caxias e Bento Gonçalves, mas a primeira foi a escolhida e tem o hábito de receber os gigantes da capital.