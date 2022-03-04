Fez história! Globo-RN surpreende e elimina o Internacional na primeira fase da Copa do Brasil

Mais um grande se despediu de forma melancólica da Copa do Brasil. E mais um grande do futebol do Rio Grande do Sul. Depois do Grêmio perder para o Mirassol, na quarta-feira, nesta quinta foi a vez do Internacional ter uma atuação muito fraca e dar adeus à competição. O Colorado foi derrotado para o Globo-RN por 2 a 0, no Barrettão. Fernando e Rômulo fizeram os gols que levaram o time de Ceará-Mirim para a segunda fase, onde agora irá enfrentar o Brasiliense.O Inter teve uma péssima atuação e foi eliminado da Copa do Brasil (Ricardo Duarte / Internacional)Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSDOMÍNIO DO GLOBO!

Muito apático, o Internacional demorou a ter chances claras de gol na primeira etapa. Pelo contrário, o Globo entrou em campo disposto a conseguir a vitória. Depois de uma chegada de David, aos 6, pelo Inter, os donos da casa chegaram com Rômulo, que teve boa oportunidade, mas foi desarmado por Maurício. Aos 14, Anderson mandou para Hiltinho bater de bico. Daniel fez a defesa. Quatro minutos depois, Hitalo finalizou de canhota para a defesa do goleiro colorado.

Os gaúchos tiveram uma aparição aos 33. Cuesta roubou a bola e avançou pela esquerda. O zagueiro cruzou, mas Wesley Moraes não chegou a tempo de finalizar. O Colorado teve a sua primeira finalização aos 37. Moisés, de fora da área, mandou uma bomba. André Zuba espalmou. Edenílson apareceu no rebote, mas a bola só saiu em tiro de meta.

SEM CHANCES...

A partida seguiu bastante movimentada. Com pressão do Globo, o time não demorou a abrir o placar. Aos 9, o time da casa teve cobrança de falta com direção, mas sem força. Daniel deixou a bola passar pelas pernas e não conseguiu defender. Em desvantagem, o Inter se mostrou muito abalado após o gol sofrido e seguiu sem nenhum chute a gol, sem nenhuma chance de pressionar.

Pelo contrário, os donos da casa seguiram com grande intensidade. Aos 24, Rômulo cortou a marcação e bateu de canhota, mandando à direita do gol de Daniel. O Internacional seguiu muito perdido. Depois de Edenílson isolar uma falta, Kaíque Rocha aproveitou cobrança e tentou uma bicicleta. A bola foi longe. Aos 35, Wesley Moraes desviou, de cabeça, sem direção. Aos 41, Rômulo garantiu a vitória e classificação dos donos da casa. Em contra-ataque, o jogador mandou na saída de Daniel e marcou o segundo.FICHA TÉCNICAGLOBO-RN X INTERNACIONAL

Local: Barretão, em Ceará-Mirim (RN)Data: 03/03/2022 - 21h30 (de Brasília)Árbitro: Denis da Silva Ribeiro Serafim (AL)Assistentes: Rondinelle dos Santos Tavares (AL) e Wagner Jose da Silva (AL)Cartões amarelos: André Zuba, Nino Mipibu e Hiltinho (Globo); Bruno Méndez, Wesley Moraes, Kaíque Rocha e Víctor Cuesta (Internacional)Cartões vermelhos: -

GOLS: Fernando Ceará (9'/2ºT) (1-0); Rômulo (42'/2ºT) (2-0)

GLOBO-RN (Técnico: Jaelson Marcelino)

André Zuba; Alessandro Maranhão, Mael, Eduardo e Fernando Ceará; Hitalo, Ramon, Nino Mipibu (Adílio, aos 18'/2ºT), Hiltinho (Victor Souza, aos 45'/2ºT) e Anderson; Rômulo.

INTERNACIONAL (Técnico: Alexander Medina)