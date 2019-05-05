Série D

Festa Alvianil! Vitória vence o Sobradinho no Kleber Andrade

A Águia de Bento Ferreira voou alto em sua estreia na Série D do Campeonato Brasileiro
Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

04 mai 2019 às 21:25

O Vitória está mesmo embalado. Na tarde deste sábado (04), o Alvianil de Bento Ferreira manteve o ritmo que o levou ao título do Capixabão e venceu o Sobradinho-DF por 2 a 0, no estádio Kleber Andrade, em partida válida pela 1ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. Com praticamente o mesmo time que superou o Real Noroeste na semana passada, o Alvianil bateu adversário do Distrito Federal e largou na frente no Grupo A12 da competição nacional.  
Alvianil de Bento Ferreira mostra que não está para brincadeira na Série D Crédito: Wagner Chaló/Vitória FC
O Vitória liquidou a fatura logo no primeiro tempo da partida.  Carlos Vitor abriu o placar logo aos 8 minutos de jogo. O meia invadiu a área, se livrou da marcação e chutou cruzado, sem chances para o goleiro Léo. Aos 22 minutos, Baiano matou o jogo para o time capixaba.  Após lançamento primoroso de Carlos Vitor, ele entrou na área, ajeitou o corpo e bateu rasteiro, de canhota, sem chance para o goleiro Léo.
O Vitória volta a campo no próximo sábado (11), às 15h, quando encara a Portuguesa-RJ, no Estádio Luso Brasileiro. Já o Sobradinho-DF também volta a campo no mesmo sábado, só que mais tarde, às 16h, quando recebe a visita da Caldense, no Estádio Augustinho Lima, no Distrito Federal.
 

