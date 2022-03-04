Ferroviária x Santos: prováveis escalações e onde assistir o duelo

O Santos tem um importante duelo contra a Ferroviária neste sábado (5), às 18h30, na Arena Fonte Luminosa, em duelo válido pela décima rodada do Campeonato Paulista.O Peixe terá a estreia do técnico Fabián Bustos, que assumiu o cargo após a demissão de Fábio Carille. O clube foi dirigido nos últimos dois jogos do torneio regional pelo auxiliar Márcio Fernandes, mas não conseguiu vencer. Perdeu para o São Paulo e empatou com o Novorizontino.No momento, o Alvinegro da Vila Belmiro aparece na modesta terceira posição do Grupo D, com 10 pontos conquistados, fora da zona de classificação e ainda com chances de rebaixamento no estadual. O jogo é considerado como uma final no Santos.Já a Ferroviária ocupa a terceira colocação do Grupo B, com 10 pontos. O time de Araraquara está 4 pontos atrás do São Bernardo, que ocupa a segunda posição de sua chave. E assim como o Peixe, a Ferroviária também corre risco de rebaixamento.