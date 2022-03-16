Ferroviária x Santos: confira as prováveis escalações, desfalques e onde assistir ao jogo

O Santos tem um importante duelo contra a Ferroviária nesta quarta (15), às 19h, na Arena Fonte Luminosa, em duelo válido pela décima rodada do Campeonato Paulista. O jogo estava marcado para o último dia 5, mas por conta de uma queda de energia acabou sendo remarcado.No atual cenário, o Peixe está na terceira colocação do Grupo C, com dez pontos, atrás de Santo André (12) e Red Bull Bragantino (19). O time de Fabián Bustos precisa vencer o jogo de qualquer forma para buscar classificação na próxima fase. Vale lembrar que uma derrota oferece perigos de rebaixamento ao Peixe.

>> Veja as contas para rebaixamento ou classificação do Santos

O Santos não tem o zagueiro Emiliano Velázquez. Ele foi expulso na derrota por 1 a 0 para o Palmeiras, no domingo, e desfalca Alvinegro praiano. John, Madson, Felipe Jonatan, Carlos Sánchez e Kevin Malthus também seguem fora se recuperando de lesões.A equipe da Ferrinha vive situação parecida. Está na terceira colocação do Grupo B, com 10 pontos. Uma vitória coloca o time do técnico Elano na disputa por uma classificação para próxima fase. Uma derrota deixa a equipe definitivamente na briga contra o rebaixamento.FICHA TÉCNICAFERROVIÁRIA X SANTOS

Data e hora: 15 de março de 2022, às 19hLocal: Arena Fonte Luminosa (SP)Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira (SP)Assistentes: Evandro de Melo Lima (SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP)Árbitro de vídeo: Péricles Bassols (SP)

Como e onde assistir: Premiere, Youtube, Paulistão Play e Tempo Real do LANCE!

FERROVIÁRIA: Saulo; Bernardo, Didi, Bruno Leonardo e João Lucas; Uilliam Correia, Thomáz, Murilo Rangel e Gegê; Bruno Mezenga e Orejuela. Técnico: Elano Blumer

SANTOS: João Paulo; Auro, Kaiky, Eduardo Bauermann e Lucas Pires; Camacho, Zanocelo e Ricardo Goulart; Lucas Braga, Lucas Barbosa e Marcos Leonardo. Técnico: Fabián Bustos

Desfalques: Velázquez (suspenso), Marcos Guilherme (liberado para acompanhar o nascimento da filha), Carlos Sánchez, John, Felipe Jonatan e Madson (lesionados)