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Fernando Pacheco testa positivo para Covid-19 e desfalca o Fluminense

Jogador se junta a Yago Felipe na lista de desfalques para o duelo com o Palmeiras, neste sábado, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro...
LanceNet

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Publicado em 

13 nov 2020 às 20:35

Publicado em 13 de Novembro de 2020 às 20:35

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC
O atacante Fernando Pacheco, do Fluminense, testou positivo para a Covid-19 na bateria de exames para a 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com isso, ele está fora da partida contra o Palmeiras, neste sábado, às 21h30. O atleta já cumpre quarentena.
Pacheco se junta a Yago Felipe, que também deu positivo antes da partida contra o Grêmio, no domingo. O peruano vinha de fase de transição nesta semana após se recuperar de uma lesão na coxa direita e já não seria relacionado para recuperar o condicionamento físico.
O Flu tem outros atletas no clube positivos para Covid-19 no clube. Além de Pacheco e Yago, André, que estava com a Seleção Sub-17 também está com o vírus. No Sub-23, Christian e Denilson estão isolados.

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