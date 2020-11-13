Fernando Pacheco testa positivo para Covid-19 e desfalca o Fluminense

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC

O atacante Fernando Pacheco, do Fluminense, testou positivo para a Covid-19 na bateria de exames para a 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com isso, ele está fora da partida contra o Palmeiras, neste sábado, às 21h30. O atleta já cumpre quarentena.

Pacheco se junta a Yago Felipe, que também deu positivo antes da partida contra o Grêmio, no domingo. O peruano vinha de fase de transição nesta semana após se recuperar de uma lesão na coxa direita e já não seria relacionado para recuperar o condicionamento físico.