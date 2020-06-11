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Fernando ou Barrandeguy: a disputa na lateral do Botafogo

Com a iminente saída de Marcinho, clube de General Severiano terá lacuna e disputa em aberto por titularidade no flanco direito da defesa entre brasileiro e uruguaio...
LanceNet

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Publicado em 

11 jun 2020 às 09:00

Publicado em 11 de Junho de 2020 às 09:00

Crédito: Divulgação/Botafogo
O Botafogo deverá passar por uma mudança de impacto no elenco nos próximos dias. A saída de Marcinho é iminente e o Corinthians aparece, até aqui, como o principal candidato a levar o lateral-direito, titular na maior parte da temporada passada. Desta forma, Paulo Autuori terá que lidar com uma lacuna no onze inicial.
É verdade que Marcinho não atuou em 2020 por conta de uma lesão no joelho, sofrida antes mesmo da pré-temporada. Teoricamente, o cenário é o mesmo para o treinador: escolher entre Fernando e Federico Barrandeguy. Com características distintas, o brasileiro e o uruguaio aparecem na disputa para a vaga de titular.
Fernando iniciou o ano como titular, mas se machucou em meados de março e, desde então, perdeu espaço e alternou entre a titularidade e o banco de reservas. Mesmo assim, o lateral-direito é o líder do Botafogo em passes para assistências - três, ao todo - na temporada.E MAIS:Rotenberg afirma que projeto S/A deverá estar pronto no 2º  semestreZagueiro Joel Carli reitera desejo em permanecer no futebol brasileiroAinda sem data para o retorno, Botafogo testa elenco para COVID-19Sem Carli, Botafogo reforça confiança em jovens no setor defensivoMais de 100 funcionários do Botafogo serão ajudados com renda de ingressos virtuais da final de 95O brasileiro, também criado nas categorias de base de General Severiano, teve evolução em termos associativos em 2020, mas ainda mostra certa dificuldade nas lacunas defensivas. Assim como Marcinho, também tem contrato acabando em dezembro e, por possuir passaporte europeu, pode explorar novos ares a partir do ano que vem.
Barrandeguy, por sua vez, não teve atuações totalmente convincentes até a parada das competições por conta da paralisação do coronavírus. O uruguaio, que se apresentou ao Glorioso na metade da pré-temporada, fez sete jogos em 2020. Fernando, seu "concorrente", entrou em campo em cinco oportunidades.
Vale ressaltar que o Botafogo, já pensando na saída de Marcinho, negocia com um lateral-direito para compor o elenco para a sequência do ano. O nome ainda é guardado em segredo por membros do Comitê Executivo de Futebol. E MAIS:

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