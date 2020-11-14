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Fernando Miguel vibra com vitória do Vasco e valoriza fim do jejum no Brasileiro: 'Sentimento de alívio'

Cruz-Maltino encerrou um jejum de nove jogos sem vencer no Brasileirão e
conquistou pontos importantes para se afastar da zona de rebaixamento...
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Publicado em 

14 nov 2020 às 19:40

Publicado em 14 de Novembro de 2020 às 19:40

Crédito: Fernando Miguel diz que sentimento é de 'alívio' após vitória do Vasco - Reprodução / VascoTV
O Vasco encerrou um jejum de nove jogos sem vencer no Brasileirão e garantiu a vitória sobre o Sport, neste sábado, na Ilha do Retiro. Em entrevista após a partida, o goleiro Fernando Miguel afirmou que o sentimento é de 'alívio' após quebrar essa sequência negativa.
- Acho que o sentimento é de alívio. Sequência negativa muito grande para o Vasco. Nove jogos sem vencer é demasiado. Sequência muito negativa. Mas o importante é que conseguimos quebrar. Vamos seguir trabalhando. Ainda entendendo a metolodologia, as ideias do Ricardo. Esperamos continuar evoluindo e principalmente vencendo. É isso que a gente precisa nesse momento - disse o goleiro do Vasco.
Questionado sobre o momento conturbado com as eleições no Vasco, Fernando Miguel desabafou e garantiu que é uma situação que 'gera instabilidade' em todo o clube.
- Poderia vir aqui com discurso de que não atrapalha, não influencia, mas não. Ele gera instabilidade porque ele mexe com todo o clube, não mexe simplesmente com a presidência. Mexe com a imaginação e ideia de toda a estrutura de futebol da equipe, pelas pessoas que fazem os trabalhos nos bastidores, o estafe, aqueles que são funcionários estatutários, aqueles que são funcionários que têm contrato e talvez venha outra ideia. Então gera instabilidade - disse o goleiro do Vasco.
Com o resultado, o Vasco sobe para 15º posição no Brasileirão, deixa a zona de rebaixamento, e atinge os 22 pontos na tabela. O Sport manteve os 25 pontos e permanece na décima posição. A equipe de Ricardo Sá Pinto volta aos gramados contra o Fortaleza, na próxima quinta-feira, às 19h, em jogo adiado do Campeonato Brasileiro, em São Januário.

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