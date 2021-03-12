Fernando Miguel se despede e mostra otimismo na reestruturação do clube: 'Acredito que o Vasco tem solução'

Crédito: Delmiro Junior/Photo Premium

De saída do Vasco, o goleiro Fernando Miguel usou as redes sociais para se despedir do clube e da torcida cruz-maltina. Classificando a passagem por São Januário como "intensa e desafiadora", o atleta agradeceu aos funcionários, dirigentes e torcedores, e mostrou confiança na recuperação do clube. Veja!- Viver o Vasco foi intenso e desafiador. Tivemos momentos de alegria e outros da falta dela, como nessa reta final - escreveu Fernando Miguel, completando:

- Lutei pelo clube e pela paixão de todos vocês que tem andado há muito tempo sofrendo com dificuldades que desafiam a todos. Eu acredito que o Vasco tem solução, tem saída. Apoiem essas pessoas, validem suas ideias, elas são sérias e estão se entregando por essa reestruturação mais do que necessária - publicou o goleiro - confira o texto, na íntegra, mais abaixo.Fernando Miguel teve o empréstimo ao Atlético-GO selado nesta quinta-feira. Contratado pelo Gigante da Colina em 2018, junto ao Vitória, Fernando Miguel foi titular nas últimas duas temporadas do Vasco. Foram 125 jogos em três anos. O experiente jogador conquistou um título, a Taça Guanabara, em 2019."Bom, vamos lá!

Chegou a hora da minha partida, assim como a de dezenas de atletas que por algum período aqui estiveram e foram importantes.

Viver o Vasco foi intenso e desafiador. Tivemos momentos de alegria e outros da falta dela, como nessa reta final.

Agradeço a cada dirigente, cada membro da comissão técnica, cada funcionário que junto comigo viveu os desafios do dia a dia deste clube, e assim como ele são gigantes.

E ao torcedor, fica aqui meu muito obrigado por todo apoio e respeito durante esse tempo e deixo minhas sinceras desculpas pelas vezes que não fui suficiente pro momento. Lutei pelo clube e pela paixão de todos vocês que tem andado há muito tempo sofrendo com dificuldades que desafiam a todos. Eu acredito que o Vasco tem solução, tem saída. Apoiem essas pessoas, validem suas ideias, elas são sérias e estão se entregando por essa reestruturação mais do que necessária.

Saio em concordância, respeitando e entendendo o momento. Fica aqui minha torcida por todos aqueles que vão continuar trabalhando pelo melhor do Vasco.