Fernando Miguel quer prolongar boa fase no Vasco: 'Enquanto essa chama queimar em mim, quero continuar'

No terceiro ano defendendo o Vasco, Fernando Miguel vive seu momento de maior destaque individual. Hoje com 35 anos, impõe liderança sobre o grupo como reflexo das atuações dentro das quatro linhas. Pênaltis defendidos, outras defesas importantes... o que ele quer que tenha sequência, em prol do clube de São Januário.- Alguns atletas recebem as melhores oportunidades mais cedo, outros mais tarde. Eu sou um desses e me vejo com vitalidade, vontade de crescer. Temos uma equipe sedenta por vontade de vencer. Eu me vejo dessa forma: com muita disposição. Vivo, sim, o meu melhor momento. Enquanto a chama queimar em mim, quero continuar crescendo com o Vascão nessa fase positiva - ele declarou durante transmissão da Vasco TV, na última terça-feira.
Durante a transmissão, o camisa 1 foi lembrado que está a dois jogos de completar 100 pelo Vasco. E se emocionou.
- Não sei expressar com palavras o orgulho que tenho de fazer parte dessa história. Desculpa a emoção, é que não eu tinha percebido que estava às portas de completar 100 jogos. Não são esses 100 jogos que vão mudar o Fernando Miguel, mas me motivam a entregar mais para o clube, para a torcida apaixonada que transmite tanta coisa positiva neste tempo que estou aqui - garantiu o goleiro.
O Vasco teve folga na última segunda-feira e vem treinando desde terça para a partida contra o Atlético-MG, neste domingo.