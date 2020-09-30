Fernando Miguel quer prolongar boa fase no Vasco: 'Enquanto essa chama queimar em mim, quero continuar'

No terceiro ano defendendo o Vasco, Fernando Miguel vive seu momento de maior destaque individual. Hoje com 35 anos, impõe liderança sobre o grupo como reflexo das atuações dentro das quatro linhas. Pênaltis defendidos, outras defesas importantes... o que ele quer que tenha sequência, em prol do clube de São Januário.- Alguns atletas recebem as melhores oportunidades mais cedo, outros mais tarde. Eu sou um desses e me vejo com vitalidade, vontade de crescer. Temos uma equipe sedenta por vontade de vencer. Eu me vejo dessa forma: com muita disposição. Vivo, sim, o meu melhor momento. Enquanto a chama queimar em mim, quero continuar crescendo com o Vascão nessa fase positiva - ele declarou durante transmissão da Vasco TV, na última terça-feira.