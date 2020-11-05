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Fernando Miguel exalta concentração dos jogadores do Vasco e estratégia de Sá Pinto contra o Caracas

Goleiro foi um dos destaques do empate na Venezuela, que garantiu uma vaga nas oitavas de finais da Sul-Americana. Defensa Y Justicia será o próximo adversário do time no torneio...
LanceNet

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Publicado em 

05 nov 2020 às 00:11

Publicado em 05 de Novembro de 2020 às 00:11

Crédito: Fernando Miguel comemora classificação do Vasco para as oitavas de finais da Sul-Americana (Reprodução / VascoTV
Após o empate por 0 a 0 com o Caracas na Venezuela, o Vasco garantiu uma vaga nas oitavas de finais da Copa Sul-Americana. Na saída de campo, o goleiro Fernando Miguel, que salvou o time na chegada mais perigosa dos venezuelanos, exaltou o empenho dos jogadores e a estratégia do treinador Ricardo Sá Pinto.
- Acho que o ideal, o que foi fundamental foi o empenho e a concentração em cima da estratégia que o Mister pediu para que nós tivéssemos nessa partida. Acredito que surpreendemos até a equipe do Caracas e conseguimos, no meu ponto de vista, até um certo controle. Se tivéssemos um pouco mais de tranquilidade poderíamos ter saído daqui mais tranquilos - destacou o goleiro.
- Mas o importante é a transpiração, a entrega, o comprometimento e principalmente a classificação que nós conquistamos aqui hoje. Muito feliz e vamos continuar trabalhando agora para a sequência da temporada - completou.
Fora de casa, o treinador Ricardo Sá Pinto optou por um esquema 3-4-2-1 e apostou em congestionar o meio-campo para tentar anular o adversário. Neste sentido, português conseguiu fazer com que o Caracas pouco levasse perigo à meta de Fernando Miguel e teve chances de sair com a vitória na partida.
Com a classificação, o Vasco encara nas oitavas de finais da competição o Defensa Y Justicia, da Argentina. Antes disso, a equipe volta a campo no domingo, às 16h (de Brasília) diante do Palmeiras, em São Januário, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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