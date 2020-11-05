Fernando Miguel exalta concentração dos jogadores do Vasco e estratégia de Sá Pinto contra o Caracas

Crédito: Fernando Miguel comemora classificação do Vasco para as oitavas de finais da Sul-Americana (Reprodução / VascoTV

Após o empate por 0 a 0 com o Caracas na Venezuela, o Vasco garantiu uma vaga nas oitavas de finais da Copa Sul-Americana. Na saída de campo, o goleiro Fernando Miguel, que salvou o time na chegada mais perigosa dos venezuelanos, exaltou o empenho dos jogadores e a estratégia do treinador Ricardo Sá Pinto.

- Acho que o ideal, o que foi fundamental foi o empenho e a concentração em cima da estratégia que o Mister pediu para que nós tivéssemos nessa partida. Acredito que surpreendemos até a equipe do Caracas e conseguimos, no meu ponto de vista, até um certo controle. Se tivéssemos um pouco mais de tranquilidade poderíamos ter saído daqui mais tranquilos - destacou o goleiro.

- Mas o importante é a transpiração, a entrega, o comprometimento e principalmente a classificação que nós conquistamos aqui hoje. Muito feliz e vamos continuar trabalhando agora para a sequência da temporada - completou.

Fora de casa, o treinador Ricardo Sá Pinto optou por um esquema 3-4-2-1 e apostou em congestionar o meio-campo para tentar anular o adversário. Neste sentido, português conseguiu fazer com que o Caracas pouco levasse perigo à meta de Fernando Miguel e teve chances de sair com a vitória na partida.