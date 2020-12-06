Fernando Miguel diz que Vasco precisa encontrar 'equilíbrio para mudar panorama'

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco.com.br

A pressão sobre o Vasco aumentou ainda mais. Neste domingo, o Cruz-Maltino foi goleado pelo Grêmio por 4 a 0, em Porto Alegre, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na saída de campo, o goleiro do clube carioca, Fernando Miguel, afirma que o time precisa encontrar equilíbrio para mudar panorama.

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– É difícil vir aqui, achar uma palavra, um discurso, que convença. O campo é quem faz o torcedor acreditar ou não. Fomos uma equipe equilibrada no primeiro tempo, mas no segundo não conseguimos competir. Precisamos encontrar um equilíbrio para mudar o panorama. Que nossas atuações façam sair desta situação – disse.