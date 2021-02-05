Fernando Miguel cobra o Vasco: 'Precisamos melhorar o acabamento'

O Vasco começou bem, mas logo sucumbiu à superioridade do Flamengo na partida desta quinta-feira. No segundo tempo, a evolução não foi suficiente para evitar que o rival ampliasse o placar. Para o goleiro Fernando Miguel, faltou o Cruz-Maltino caprichar na construção e finalização de jogadas, rejeitando o questionamento de que o time "acordou" tarde para a partida.- A palavra acordar não cabe ao nosso meio, mas esperamos sendo reativos, depois imprimimos mais velocidade, chegamos com mais força. Precisamos melhorar o acabamento, seguir nossa luta e reagrupar nosso time - resumiu o camisa 1.