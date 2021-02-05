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futebol

Fernando Miguel cobra o Vasco: 'Precisamos melhorar o acabamento'

Para o goleiro, time pecou na construção e finalização de jogadas e, por isso, perdeu para o Flamengo, nesta quinta-feira...
LanceNet

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Publicado em 

04 fev 2021 às 23:49

Publicado em 04 de Fevereiro de 2021 às 23:49

Crédito: Fernando Miguel defendeu um chute forte de Gerson e não teve culpa nos gols que sofreu (Mauro Fanha/Lancepress!
O Vasco começou bem, mas logo sucumbiu à superioridade do Flamengo na partida desta quinta-feira. No segundo tempo, a evolução não foi suficiente para evitar que o rival ampliasse o placar. Para o goleiro Fernando Miguel, faltou o Cruz-Maltino caprichar na construção e finalização de jogadas, rejeitando o questionamento de que o time "acordou" tarde para a partida.- A palavra acordar não cabe ao nosso meio, mas esperamos sendo reativos, depois imprimimos mais velocidade, chegamos com mais força. Precisamos melhorar o acabamento, seguir nossa luta e reagrupar nosso time - resumiu o camisa 1.
Apesar da derrota, o Vasco segue fora da zona de rebaixamento. O próximo desafio é contra o Fortaleza, na quarta-feira. Tal confronto direto será na casa do adversário.

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