Fernando Miguel admite falta de criatividade do Vasco mas destaca entrega: 'Não faltou empenho'

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Vasco e Botafogo empataram sem gols, nesta quarta-feira, em jogo de volta da quarta fase da Copa do Brasil, resultado que classificou o Alvinegro para as oitavas. Após a partida, o goleiro Fernando Miguel, um dos líderes do elenco cruz-maltino, lamentou a eliminação, mas destacou a entrega dos companheiros

– Sem dúvida, fizemos jogo de entrega, disposição, mas o que precisávamos para criar e levar a bola para o ataque era mais de tranquilidade e velocidade para avançar no campo deles. Entrega não faltou e nem empenho. É sempre ruim ser eliminado. Temos que ter autocrítica, seguir – disse o camisa 1 na saída do gramado.

O Vasco precisava de vencer por um gol para levar a decisão da vaga para os pênaltis ou por uma diferença maior para se classificar, em razão da derrota, por 1 a 0, no jogo de ida, no Nilton Santos.