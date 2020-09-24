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Fernando Miguel admite falta de criatividade do Vasco mas destaca entrega: 'Não faltou empenho'

Goleiro cruz-maltino acredita que faltou tranquilidade à equipe na criação de chances efetivas de gol, após empate sem gols que valeu a classificação do Botafogo...

Publicado em 24 de Setembro de 2020 às 00:29

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 set 2020 às 00:29
Crédito: Reprodução
Vasco e Botafogo empataram sem gols, nesta quarta-feira, em jogo de volta da quarta fase da Copa do Brasil, resultado que classificou o Alvinegro para as oitavas. Após a partida, o goleiro Fernando Miguel, um dos líderes do elenco cruz-maltino, lamentou a eliminação, mas destacou a entrega dos companheiros
– Sem dúvida, fizemos jogo de entrega, disposição, mas o que precisávamos para criar e levar a bola para o ataque era mais de tranquilidade e velocidade para avançar no campo deles. Entrega não faltou e nem empenho. É sempre ruim ser eliminado. Temos que ter autocrítica, seguir – disse o camisa 1 na saída do gramado.
O Vasco precisava de vencer por um gol para levar a decisão da vaga para os pênaltis ou por uma diferença maior para se classificar, em razão da derrota, por 1 a 0, no jogo de ida, no Nilton Santos.
O time comandado por Ramon Menezes agora volta as atenções para o Campeonato Brasileiro. O próximo compromisso será no domingo, contra o Bragantino, às 11h, em São Januário.

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