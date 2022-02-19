Fernando Lázaro promove diversas mudanças e estreias no Corinthians contra o Botafogo-SP

Se contra o São Bernardo, na última quarta-feira (16), o Corinthians teve o 'quinteto fantástico', com Giuliano, Paulinho, Renato Augusto, Róger Guedes e Willian, foi escalado como titular, neste sábado (19) somente Guedes iniciará jogando diante do Botafogo-SP, fora de casa, pela oitava rodada do Campeonato Paulista, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. O treinador interino corintiano Fernando Lázaro, que vai para a sua quarta partida consecutiva no comando do clube, e ainda não perdeu, promoveu a escalação inicial diante do Pantera com muitas surpresas e estreias nas duas laterais.

Pela ala direita, João Pedro fará a sua partida como titular desde que chegou ao Timão, no ano passado. Contra o Bernô, no último meio de semana, o camisa 2 entrou aos 29 minutos e foi, durante apenas 20 em campo, o melhor driblador do clube alvinegro no jogo, com três acertos em três tentativas. Já do lado esquerdo Bruno Melo, contratado por empréstimo vindo do Fortaleza no início da temporada, terá a oportunidade de fazer os seus primeiros minutos com a camisa corintiana.

O lateral-direito Fagner, o zagueiro Gil e o atacante Jô são desfalques, porque fazem trabalho de controle de carga. O meia Gabriel Pereira segue em isolamento por ter sido contaminado com a Covid-19.

Outras surpresas são as entradas de Roni, Luan e Adson no time titular. Todos eles ainda não haviam sido titulares nesta temporada.

Gustavo Mosquito ganha nova chance como titular. O camisa 19 havia começado entre os resarvas nas duas últimas partidas do Timão, contra Mirassol e São Bernardo. A mesma situação ocorre com o volante Cantillo.

A escalação titular do Corinthians contra o Botafogo-SP é: Cássio; João Pedro, João Victor, Raul Gustavo e Bruno Melo; Cantillo, Roni e Luan; Gustavo Mosquito, Róger Guedes e Adson.