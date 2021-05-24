Fernando Lázaro ganha moral no Corinthians após período como interino

Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians

Analista de desempenho do Corinthians, Fernando Lázaro ganhou moral internamente após assumir o clube interinamente desde a demissão de Vagner Mancini, há duas semanas.

E essa abertura pode aumentar com a chegada de Sylvinho para o comando técnico corintiano, já que Fernando foi auxiliar do novo treinador do Timão, na breve passagem da dupla pelo Lyon (FRA), em 2019. Além disso, os dois profissionais também trabalharam juntos na Seleção Brasileira, integrando a comissão técnica de Tite, inclusive na Copa do Mundo da Rússia, em 2018.Após a dispensa de Mancini, houve um impasse até a escolha de quem comandaria o time profissional até a chegada do novo treinador. O ex-meia Danilo, que atualmente prepara o time sub-23 para a estreia do Brasileirão de Aspirantes, contra o Santos, no dia 10 de junho, foi a opção inicial, mas a direção corintiana acabou mudando de ideia, já que seria uma grande exposição para um técnico iniciante. O nome de Tarcísio Pugliese, que recentemente foi contratado para treinar a equipe sub-20 do Timão, também foi colocado em pauta, mas o profissional chegou ao Corinthians no início deste mês e tinha pouco tempo de clube.

Coube então a Lázaro assumir interinamente o Timão. Com as licenças A e B da CBF Academy, o coordenador do Centro de Inteligência do Futebol (Cifut) corintiano possuía as credenciais necessárias para comandar a equipe do Parque São Jorge no banco de reservas na goleada por 5 a 0 sobre o Sport Huancayo (PER), pela quinta rodada do grupo E, na Copa Sul-Americana, na última quinta-feira (20).

Ao lado do observador técnico Mauro de Silva e o preparador técnico Flávio de Oliveira, Fernando Lázaro ‘segurou o rojão’ nos dias onde em que a atenção do futebol corintiano ficou mais para o extracampo do que para as quatro linhas, por conta da busca pelo novo técnico do Corinthians.

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Biografia de Fernando Lázaro

Filho de um dos maiores laterais da história corintiana, Zé Maria, o Super Zé, Fernando Lázaro começou a trabalhar no Timão em 1999, quando tinha apenas de 18 anos, no Departamento de Informática do clube. Ele foi, inclusive, um dos responsáveis por implantar o Departamento de Análise de Desempenho no clube.