Fernando Diniz sai em defesa do atacante Marinho no Santos

O atacante Marinho fez mais uma partida apagada contra o Fluminense, no Maracanã, em nova derrota do Santos no Brasileirão. O técnico Fernando Diniz fez questão de defender o camisa 11 e valorizar a presença do jogador para o time.- Nós temos atacantes bons. Marinho de seleção brasileira, o melhor da América há seis meses. Todos os times do Brasil querem ter o Marinho. Hoje errou, mas acreditamos nele e vai fazer numa próxima ou daqui a pouco. É grande jogador - disse o treinador.