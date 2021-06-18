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futebol

Fernando Diniz sai em defesa do atacante Marinho no Santos

Jogador tem sido questionado pelos torcedores, mas ganhou o apoio do técnico...
LanceNet

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Publicado em 

18 jun 2021 às 18:22

Publicado em 18 de Junho de 2021 às 18:22

Crédito: Divulgação/Santos
O atacante Marinho fez mais uma partida apagada contra o Fluminense, no Maracanã, em nova derrota do Santos no Brasileirão. O técnico Fernando Diniz fez questão de defender o camisa 11 e valorizar a presença do jogador para o time.- Nós temos atacantes bons. Marinho de seleção brasileira, o melhor da América há seis meses. Todos os times do Brasil querem ter o Marinho. Hoje errou, mas acreditamos nele e vai fazer numa próxima ou daqui a pouco. É grande jogador - disse o treinador.
Recentemente, o jogador fez uma publicação em sua rede social falando sobre novos recomeços e "voos mais altos".- Avião não permanece no alto todo tempo, às vezes quando está estacionado não é porque ele não serve! É porque ele tá abastecendo pra fazer voos mais Altos. Tudo Passa, continuar trabalhando é o segredo”, disse Marinho.
Na temporada, o Rei da América em tem 15 jogos, quatro gols e três assistências.

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