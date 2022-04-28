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Fernando Diniz não recebeu contato, mas vê com bons olhos retorno ao Fluminense; clube adota cautela

Treinador ganhou força após a saída de Abel Braga na manhã desta quinta-feira, mas ainda não recebeu contato oficial...
LanceNet

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Publicado em 

28 abr 2022 às 18:02

Publicado em 28 de Abril de 2022 às 18:02

Sem Abel Braga, que entregou o cargo nesta quinta-feira, o Fluminense segue em busca de um treinador. Um nome que ganhou força nos bastidores foi de Fernando Diniz, demitido do clube em 2019. Em contato com o LANCE!, um membro do staff do técnico afirmou que ele gostaria da possibilidade de retornar às Laranjeiras, mas ainda não houve um contato oficial para que isso aconteça. O Tricolor ainda avalia as possibilidades financeiras e os nomes disponíveis no mercado.+ Abel Braga deixa o Fluminense: veja técnicos brasileiros livres no mercado
A decisão deve acontecer nos próximos dias, já que o Flu tem jogo importante pela Copa Sul-Americana na quarta-feira, contra o Junior Barranquilla (COL) no Maracanã. Enquanto isso, Marcão vai comandar a equipe diante do Coritiba, no domingo, às 16h, pelo Campeonato Brasileiro. Desde que Abel decidiu que queria sair, a diretoria vem debatendo as possibilidades.
Pelo lado de Diniz, o treinador ainda ostenta uma ligação com o clube, mesmo que o rendimento não tenha sido bom. Uma ala da torcida segue querendo o retorno e o filho dele é tricolor, o que aumenta o vínculo. Além disso, internamente ele é visto de forma positiva, já que não foi à Justiça cobrar o que o clube devia e resolveu com um acordo, já cumprido.
Veja a tabela da Série A do Brasileirão
O Fluminense, portanto, ainda não fez contato com treinadores para assumir o cargo deixado por Abel Braga. Nomes como o de Cuca, por exemplo, até agradam, mas são considerados caros. O ex-Atlético-MG ainda tem outro fator que é o sonho de assumir a Seleção Brasileira após a Copa do Mundo, quando Tite deixará o cargo.
No próximo domingo, o Fluminense volta a campo para enfrentar o Coritiba, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro, às 16h. O time joga novamente pela Sul-Americana na quarta, às 21h30, quando recebe o Junior Barranquilla (COL).
+ Abel Braga pediu demissão para evitar atritos no Fluminense e tem despedida com lágrimas no CT+ Título, eliminação e pressão: como acabou a instável e intensa passagem de Abel Braga no Fluminense
Crédito: FernandoDiniztreinouoFluminenseem2019,masfoidemitido(Foto:MailsonSantana/FluminenseFC

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