Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Fernando Diniz não poderá comandar o Santos contra o The Strongest

Treinador foi expulso contra o Boca Juniors, em sua estreia como técnico do Peixe...

Publicado em 11 de Maio de 2021 às 22:06

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 mai 2021 às 22:06
Crédito: Diniz estreou com vitória no comando do Peixe (Reprodução: Twitter Libertadores
Expulso na vitória contra o Boca Juniors, o técnico Fernando Diniz não comandará o Santos no jogo contra o The Strongest, na próxima terça-feira (18), na altitude de La Paz. O cartão vermelho para o treinador aconteceu após uma confusão gerada pelo árbitro da partida, o uruguaio Christian Ferreyra. Com a exclusão no jogo, o novo comandante santista também não participou da coletiva de imprensa após a partida.Ao lado do banco de reservas, o atacante Kaio Jorge fez uma falta, porém a arbitragem se confundiu e deu cartão amarelo para Lucas Braga. O fato gerou um discussão entre os bancos, e, consequentemente, foram expulsos ambos os treinadores.Assim, na Bolívia, o Peixe deve ter novamente Marcelo Fernandes no comando da equipe. Após a expulsão de Diniz, foi Fernandes que orientou o time em campo.Com a triunfo desta noite, o Santos renasceu na Copa Libertadores e está com 6 pontos, na vice-liderança do grupo. Uma vitória pode encaminhar a classificação santista, já que Boca Juniors e Barcelona do Equador se enfrentam no outro jogo da próxima rodada.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'A Riqueza das Nações': como livro escrito há 250 anos ainda influencia nossas vidas
Imagem de destaque
Mulher é detida após esfaquear o ex-companheiro em Vitória
Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados