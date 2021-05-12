Fernando Diniz não poderá comandar o Santos contra o The Strongest

Expulso na vitória contra o Boca Juniors, o técnico Fernando Diniz não comandará o Santos no jogo contra o The Strongest, na próxima terça-feira (18), na altitude de La Paz. O cartão vermelho para o treinador aconteceu após uma confusão gerada pelo árbitro da partida, o uruguaio Christian Ferreyra. Com a exclusão no jogo, o novo comandante santista também não participou da coletiva de imprensa após a partida.Ao lado do banco de reservas, o atacante Kaio Jorge fez uma falta, porém a arbitragem se confundiu e deu cartão amarelo para Lucas Braga. O fato gerou um discussão entre os bancos, e, consequentemente, foram expulsos ambos os treinadores.Assim, na Bolívia, o Peixe deve ter novamente Marcelo Fernandes no comando da equipe. Após a expulsão de Diniz, foi Fernandes que orientou o time em campo.Com a triunfo desta noite, o Santos renasceu na Copa Libertadores e está com 6 pontos, na vice-liderança do grupo. Uma vitória pode encaminhar a classificação santista, já que Boca Juniors e Barcelona do Equador se enfrentam no outro jogo da próxima rodada.