Fernando Diniz jogou no Santos em 2005 e esteve no último título do clube como adversário

Crédito: Miguel Schincariol/Lancepress!

Fernando Diniz está mais uma vez no caminho do Santos, agora não como jogador ou adversário, mas como técnico do clube. Nesta sexta-feira ele foi anunciado como novo comandante alvinegro por um ano.Em 2005, o treinador Oswaldo de Oliveira assumiu o Peixe e trouxe Diniz para jogar no Santos. Já próximo de encerrar a carreira naquela época, o meia não emplacou na Vila Belmiro.

O ex-jogador era chamado de "Pirulito" por Oswaldo de Oliveira. Diniz chegou a atuar inclusive de lateral na derrota para a LDU por 2 a 1, em Quito, pela Libertadores daquela ano. Apesar de se classificar em primeiro lugar na fase de grupos, o Peixe caiu para o Atlhetico-PR nas quartas de final da competição.Onze anos depois, mais um grande encontro, mas como adversários. Santos e Audax pela final do Campeonato Paulista de 2016. Naquele ano, Diniz era técnico do time de Osasco e perdeu a final para o Peixe. Neste sábado completa cinco anos da conquista daquele título estadual.