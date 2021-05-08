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Fernando Diniz jogou no Santos em 2005 e esteve no último título do clube como adversário

Novo técnico do Peixe teve uma passagem como jogador sem muito brilho pelo clube há 16 anos e era o técnico do Audax na final do Campeonato Paulista de 2016...
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Publicado em 

08 mai 2021 às 09:39

Publicado em 08 de Maio de 2021 às 09:39

Crédito: Miguel Schincariol/Lancepress!
Fernando Diniz está mais uma vez no caminho do Santos, agora não como jogador ou adversário, mas como técnico do clube. Nesta sexta-feira ele foi anunciado como novo comandante alvinegro por um ano.Em 2005, o treinador Oswaldo de Oliveira assumiu o Peixe e trouxe Diniz para jogar no Santos. Já próximo de encerrar a carreira naquela época, o meia não emplacou na Vila Belmiro.
O ex-jogador era chamado de "Pirulito" por Oswaldo de Oliveira. Diniz chegou a atuar inclusive de lateral na derrota para a LDU por 2 a 1, em Quito, pela Libertadores daquela ano. Apesar de se classificar em primeiro lugar na fase de grupos, o Peixe caiu para o Atlhetico-PR nas quartas de final da competição.Onze anos depois, mais um grande encontro, mas como adversários. Santos e Audax pela final do Campeonato Paulista de 2016. Naquele ano, Diniz era técnico do time de Osasco e perdeu a final para o Peixe. Neste sábado completa cinco anos da conquista daquele título estadual.
Esse será o terceiro encontro histórico entre Diniz e Santos, que tiveram outros duelos menos marcantes em outras épocas. E agora como técnico do Peixe, é grande a expectativa do torcedor santista sobre como será desta vez, pois o clube não vive seus melhores dias, tanto na Libertadores como no Paulistão, assim como fora de campo, e Diniz chega para ser uma das soluções dos problemas do Santos.

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