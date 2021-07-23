futebol

Fernando Diniz explica entradas de Madson e Sánchez no time titular

Treinador optou por barrar Pará e Gabriel Pirani na partida contra o Independiente...

Publicado em 23 de Julho de 2021 às 09:40

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 jul 2021 às 09:40
Crédito: Gustavo ORTIZ / POOL / AFP
Questionado nas últimas partidas, o lateral Pará ficou no banco de reservas no empate em 1 a 1 contra Independiente na noite desta quinta-feira (22), na Argentina, resultado que garantiu a classificação para as quartas de final da Copa Sul-Americana.
O titular na partida foi Madson, que novamente mostrou bom desempenho ofensivo e ainda foi útil na defesa. As principais chances do Independiente nasceram do outro lado, o esquerdo.Após a partida, o técnico Fernando Diniz explicou a opção pela saída de Pará e pela manutenção de Carlos Sánchez no time titular para a saída de Gabriel Pirani.
"Coloquei porque achei que era o melhor para o time. Os dois estão bem e poderia ter saído com outros jogadores também. Pará estava bem, mas achei que era momento do Madson. Sánchez foi bem contra o Bragantino, entrou bem em outros jogos e resolvi mantê-lo", comenta.
O meia Carlos Sánchez também foi titular na partida. O uruguaio rompeu o ligamento do joelho esquerdo e precisou passar por cirurgia, o que fez ficar longe dos gramados por quase 8 meses. O jogador embalou a segunda partida entre os 11 iniciais.

