Fernando Diniz exalta relação com Ganso, celebra reencontro no Fluminense e diz: 'Ele é um gênio'

Novo treinador do Fluminense, Fernando Diniz foi apresentado nesta segunda-feira no CT Carlos Castilho e vai estrear no comando da equipe já no duelo contra o Junior Barranquilla-COL pela Sul-Americana na próxima quarta-feira. Para vencer um jogo tão importante para a sobrevivência da equipe na competição, Diniz terá novamente Paulo Henrique Ganso como um de seus comandados. O treinador destacou sua relação com o camisa 10 do Fluminense, confessou que tentou levá-lo ao Santos quando esteve no comando da equipe paulista na última temporada e afirmou que Ganso é 'um gênio do futebol'.- Eu tenho uma relação muito próxima com o Ganso. Eu tentei levar ele para o Santos, mas ainda bem que não deu certo. Quando eu falo do Ganso e não está vivendo um bom momento, não está jogando, soa estranho para quem está ouvindo. A minha opinião sobre ele nunca oscilou, e o Ganso para mim é um gênio. É um cara que faz coisas, e eu joguei e treinei muita gente talentosa. Ele faz coisas que ninguém faz - afirmou o treinador.