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  • Fernando Diniz exalta relação com Ganso, celebra reencontro no Fluminense e diz: 'Ele é um gênio'
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Fernando Diniz exalta relação com Ganso, celebra reencontro no Fluminense e diz: 'Ele é um gênio'

Treinador ajudou na contratação do meia em 2019 e é grande fã do futebol do camisa 10...

Publicado em 02 de Maio de 2022 às 15:53

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 mai 2022 às 15:53
Novo treinador do Fluminense, Fernando Diniz foi apresentado nesta segunda-feira no CT Carlos Castilho e vai estrear no comando da equipe já no duelo contra o Junior Barranquilla-COL pela Sul-Americana na próxima quarta-feira. Para vencer um jogo tão importante para a sobrevivência da equipe na competição, Diniz terá novamente Paulo Henrique Ganso como um de seus comandados. O treinador destacou sua relação com o camisa 10 do Fluminense, confessou que tentou levá-lo ao Santos quando esteve no comando da equipe paulista na última temporada e afirmou que Ganso é 'um gênio do futebol'.- Eu tenho uma relação muito próxima com o Ganso. Eu tentei levar ele para o Santos, mas ainda bem que não deu certo. Quando eu falo do Ganso e não está vivendo um bom momento, não está jogando, soa estranho para quem está ouvindo. A minha opinião sobre ele nunca oscilou, e o Ganso para mim é um gênio. É um cara que faz coisas, e eu joguei e treinei muita gente talentosa. Ele faz coisas que ninguém faz - afirmou o treinador.
>> VÍDEO: veja os melhores momentos da virada do Coritiba sobre o Fluminense pelo Brasileirão
Diniz fez questão de lembrar de sua primeira passagem pela equipe, e lembrou que participou das negociações para a contratação do camisa 10 em 2019. O treinador ainda 'agradeceu' Abel Braga por ter colocado Ganso para jogar na equipe titular.
- É um gênio criativo que, por alguns motivos, não conseguiu ter a carreira que o talento dele merecia. A gente teve aquele contato na primeira passagem, eu que me meti para ele vir naquele primeiro momento, foi uma coisa que construí com o Fluminense. Acredito nele como jogador, como pessoa, e fico feliz que o Abel tenha conseguido junto da equipe ter colocado o Ganso para jogar antes de eu chegar. Ele é genial mesmo e eu fico muito feliz pelo momento que ele está vivendo - completou.
Crédito: GansomarcoudoisgolscontraoCoritiba(Foto:MAILSONSANTANA/FLUMINENSEFC

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