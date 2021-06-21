Fernando Diniz evita comparação entre Alison e Camacho

O técnico Fernando Diniz não quis fazer comparações entre Camacho, que foi titular na vitória contra o São Paulo, neste domingo, com o volante Alison, que não atuou por suspensão. Segundo o treinador, o camisa 5 do Peixe desempenha um papel importante no time, mesmo que nem sempre seja notado.“Do Camacho, especificamente, eu acho que comparação nem vale. O Alison, contra o Fluminense, jogou muito bem como volante e depois como zagueiro. O Camacho entrou muito bem no jogo também", pontuou."O Alison é um jogador, para mim, que tem qualidades que às vezes não estão aparentes, mas temos trabalhado para evoluir cada vez mais. É super importante para o nosso time. O Camacho fez um grande jogo. O Alison consegue executar funções e vai melhorar cada vez mais por causa da personalidade, coragem e liderança no time", complementou Diniz.