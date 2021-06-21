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futebol

Fernando Diniz evita comparação entre Alison e Camacho

Treinador do Santos elogiou ambos, e disse que o capitão, que não atuou contra o São Paulo, desempenha um papel importante no time, mesmo que nem sempre seja notado...
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Publicado em 

21 jun 2021 às 07:00

Publicado em 21 de Junho de 2021 às 07:00

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O técnico Fernando Diniz não quis fazer comparações entre Camacho, que foi titular na vitória contra o São Paulo, neste domingo, com o volante Alison, que não atuou por suspensão. Segundo o treinador, o camisa 5 do Peixe desempenha um papel importante no time, mesmo que nem sempre seja notado.“Do Camacho, especificamente, eu acho que comparação nem vale. O Alison, contra o Fluminense, jogou muito bem como volante e depois como zagueiro. O Camacho entrou muito bem no jogo também", pontuou."O Alison é um jogador, para mim, que tem qualidades que às vezes não estão aparentes, mas temos trabalhado para evoluir cada vez mais. É super importante para o nosso time. O Camacho fez um grande jogo. O Alison consegue executar funções e vai melhorar cada vez mais por causa da personalidade, coragem e liderança no time", complementou Diniz.
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Camacho chegou ao Santos na semana passada e foi relacionado para a partida contra o Fluminense. Entrou na metade do segundo tempo e se destacou, assim como na partida contra o São Paulo. O jogador que atuava no Corinthians participou do primeiro gol santista, com um lançamento maravilhoso para Jean Mota dar sequência na jogada e servir Marinho.
Após cumprir suspensão, Alison pode atuar contra o Grêmio, na quinta-feira, em Porto Alegre. O técnico Fernando Diniz deve definir se o capitão retorna ou não no jogo contra os gaúchos nos treinos da semana.

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