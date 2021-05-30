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Fernando Diniz evita apontar culpados em derrota do Santos

Treinador defendeu os laterais e elogiou o primeiro tempo do Peixe diante do Bahia...

Publicado em 30 de Maio de 2021 às 00:11

LanceNet

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Publicado em 

30 mai 2021 às 00:11
O Santos falhou muito no início do segundo tempo e perdeu para o Bahia por 3 a 0 na noite deste sábado, no estádio do Pituaçu, em Salvador, na estreia no Campeonato Brasileiro de 2021. Após o jogo, o técnico Fernando Diniz evitou apontar culpados pelo desempenho ruim do sistema defensivo do Peixe.
- Não vamos procurar culpados. O problema não está nas duas laterais. O time perdeu como um todo e quando ganhou, como na minha estreia contra o Boca, ganhou como um todo. Vamos procurar melhorar de uma maneira geral. Todos tem de saber defender, participar do sistema defensivo a participar da organização ofensiva. O Santos perdeu. Não tem um setor que perdeu, não tem um jogador que perdeu. Se tem um responsável é o treinador e o treinador sou eu - afirmou o técnico.Fernando Diniz também aprovou o primeiro tempo do Santos na partida deste sábado.

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