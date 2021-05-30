Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Fernando Diniz elogia Sánchez e torce por renovação do uruguaio

Treinador citou Sánchez como um dos principais jogadores do futebol brasileiro...

Publicado em 30 de Maio de 2021 às 11:35

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 mai 2021 às 11:35
Crédito: Ivan Storti/SantosFC
Após a derrota por 3 a 0 diante do Bahia na estreia no Campeonato Brasileiro, o técnico do Santos, Fernando Diniz, elogiou o uruguaio Carlos Sánchez e deixou claro estar na torcida pela renovação do contrato do jogador como Peixe.O jogador, que está em fase final de recuperação de uma cirurgia no joelho, tem vínculo apenas até o meio do ano e ainda não chegou a um acordo com o clube. O Santos ofereceu um contrato de produtividade, o que foi recusado pelos representantes do jogador.
Conheça o novo app do LANCE!
-O Sánchez é um jogador que eu gosto muito, sempre admirei de jogar contra, foi uma das grandes referências do Santos desde que jogou. É um jogador que se a gente puder contar com ele vai ser importante para o nosso time. Tem de avaliar, tem a questão da diretoria, da lesão, mas o Sánchez como jogador no campo é um dos jogadores que eu mais admirava não só no Santos, mas no futebol brasileiro - afirmou o técnico.Carlos Sánchez operou o joelho em outubro do ano passado e está em fase final de recuperação.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O julgamento coletivo em El Salvador que reúne centenas de acusados de integrar a gangue MS-13
Deputado federal Sóstenes Cavalcante
PL deve apoiar PEC 6x1, mas quer novo regime de contratação e compensação
Imagem de destaque
Sopas proteicas: 4 receitas fáceis e saudáveis para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados