Fernando Diniz elogia Sánchez e torce por renovação do uruguaio

Após a derrota por 3 a 0 diante do Bahia na estreia no Campeonato Brasileiro, o técnico do Santos, Fernando Diniz, elogiou o uruguaio Carlos Sánchez e deixou claro estar na torcida pela renovação do contrato do jogador como Peixe.O jogador, que está em fase final de recuperação de uma cirurgia no joelho, tem vínculo apenas até o meio do ano e ainda não chegou a um acordo com o clube. O Santos ofereceu um contrato de produtividade, o que foi recusado pelos representantes do jogador.

-O Sánchez é um jogador que eu gosto muito, sempre admirei de jogar contra, foi uma das grandes referências do Santos desde que jogou. É um jogador que se a gente puder contar com ele vai ser importante para o nosso time. Tem de avaliar, tem a questão da diretoria, da lesão, mas o Sánchez como jogador no campo é um dos jogadores que eu mais admirava não só no Santos, mas no futebol brasileiro - afirmou o técnico.Carlos Sánchez operou o joelho em outubro do ano passado e está em fase final de recuperação.