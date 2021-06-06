Fernando Diniz elogia Deyverson, mas despista interesse do Santos

O técnico Fernando Dinz, após a vitória por 3 a 1 contra o Ceará, pelo Campeonato Brasil, neste sábado, falou sobre os reforços que o Santos vem buscando, e comentou sobre um possível interesse pelo atacante Deyverson, do Palmeiras. O treinador não confirmou ter indicado o atleta, e disse tratar do assunto apenas entre direção.“É um grande jogador. Mas isso aí é um assunto interno. Vamos procurar tratar dessas coisas internamente”, limitou-se a dizer Diniz.A direção santista, liderada por Andres Rueda, após as contratações de meio-campista Vinícius Zanocelo, do zagueiro Danilo Boza, do atacante Marcos Guilherme e do lateral-esquerdo Moraes, agora busca jogadores mais cascudos para dar suporte aos Meninos da Vila.