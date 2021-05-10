Fernando Diniz é apresentado, elogia elenco e mostra otimismo no Santos

Crédito: Divulgação/Santos FC

Fernando Diniz foi oficialmente apresentado como novo técnico do Santos em entrevista coletiva na manhã desta segunda-feira. O presidente Andres Rueda abriu a coletiva citando as características do treinador de acordo com o que o clube buscava. Diniz falou sobre chegada e a parceira com a diretoria.- Um prazer ser treinador do Santos, clube que passei como jogador e tive essa honra. É o time do Pelé, só isso faz o Santos estar entre os maiores do mundo. Vou me entregar com toda a força que eu tenho para ajudar. Agradeço ao presidente. Tivemos sintonia fina. Minha conversa com ele foi a base, o fio condutor para o acerto. Preciso de uma pessoa como ele. Tivemos sintonia, química forte. Seriedade, caráter e bons valores. São as coisas mais importantes da vida - afirmou Fernando Diniz.

O novo comandante santista acredita muito no trabalho pela frente com o Peixe e vê semelhança entre seu perfil de jogar e do clube. Diniz fala em unidade para ter um time coletivamente muito forte para que as individualidades se mostrem.- Espero um grande trabalho, um passo adiante do que tenho feito na minha carreira. Minha vontade é se dar bem, se respeitar. Não é uma esperança, é expectativa. Tenho confiança de parceria forte com diretoria e elenco. Comissão, jogadores e diretoria são os trabalhadores. Imprensa avalia como acha pertinente, com respeito sempre, e temos que entregar vitórias ao torcedor. Torcedor quase sempre tem razão. Temos que entregar aquilo que torcedor espera: vitórias e bom futebol - citou o treinador.

- A gente bate no estilo de jogo, mas futebol não se resume à tática. Boas relações, coragem, confiança e principalmente solidariedade aos jovens de maneira coletiva. Base do sistema é o jeito coletivo de jogar e marcar. Vamos colocar isso desde o começo, de ser uma unidade. Sendo time coletivamente forte, individualidades vão poder mostrar talento. Tento melhorar sempre e acredito muito no trabalho iniciado hoje - reforçou Diniz.