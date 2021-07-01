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futebol

Fernando Diniz defende Pará e Felipe Jonatan no Santos

Os dois laterais atravessam mau momento e enfrentam críticas dos torcedores...

Publicado em 01 de Julho de 2021 às 12:21

LanceNet

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Publicado em 

01 jul 2021 às 12:21
Crédito: Divulgação/Santos
O empate entre Santos e Sport, na Vila Belmiro, por 0 a 0, amenizou a empolgação da torcida santista na temporada. Pior do que isso, os laterais do Peixe, Pará e Felipe Jonatan, voltaram a ser alvos de críticas na temporada. Durante o segundo tempo, em um lance de Pará, o lateral "espanou" para trás e quase ofereceu perigo para o time pernambucano.O técnico Fernando Diniz, após a partida, comentou sobre a atuação dos jogadores. Apesar de entender o lado do torcedor, o treinador fez questão de valorizar a presença de ambos no elenco.
- Como princípio do torcedor, ele tem razão ao torcer. Não posso tirar a razão. Os dois jogadores jogam porque acho que são bons, úteis e às vezes tentamos direcionar resultados ruins a determinados jogadores, mas não acho que seja o caso. Pelo contrário. Felipe Jonatan é jovem talentoso e Pará é experiente, sempre foi titular onde passou e tem qualidade. São dois ótimos jogadores que o Santos tem - disse o treinador.Durante a partida contra o Sport, o treinador trocou os dois laterais. Entraram Madson, lateral de origem, e Zanocelo. Com isso, o meia Jean Mota passou para a posição.

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