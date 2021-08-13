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futebol

Fernando Diniz defende Kaiky após expulsão: "Sairá fortalecido"

Zagueiro foi expulso no lance que originou o gol do Libertad na partida desta quinta...

Publicado em 13 de Agosto de 2021 às 09:48

LanceNet

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Publicado em 

13 ago 2021 às 09:48
Crédito: Miguel Schincariol / POOL / AFP
O zagueiro Kaiky foi expulso aos 15 minutos do segundo tempo. Melgarejo, do Libertad, recebeu um belo passe por trás da zaga. Sem alternativa, o Menino da Vila puxou o jogador paraguaio, o que gerou uma falta para cartão vermelho.O técnico Fernando Diniz, por sua vez, fez questão de defender o garoto de 17 anos e citou a maturidade do jogador mesmo com pouca idade.
- O Kaiky está tendo um ano de aprendizado e amadurecimento muito rápido. Ele joga cada vez melhor, impressiona pela pouca idade a maturidade que ele vem mostrando nos jogos. Hoje foi uma mais uma experiência que certamente será fortalecido - disse Diniz.Kaiky chegou a perder a vaga no time titular com Diniz, mas após a venda do zagueiro Luan Peres para o futebol europeu, recuperou a posição na equipe.
- É um jogador que está cada vez evoluindo mais, já falei mais de uma vez: É impressionante o quando ele joga e a qualidade que ele tem, é digno de aplausos - completou.

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