Fernando Diniz defende Kaiky após expulsão: "Sairá fortalecido"

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O zagueiro Kaiky foi expulso aos 15 minutos do segundo tempo. Melgarejo, do Libertad, recebeu um belo passe por trás da zaga. Sem alternativa, o Menino da Vila puxou o jogador paraguaio, o que gerou uma falta para cartão vermelho.O técnico Fernando Diniz, por sua vez, fez questão de defender o garoto de 17 anos e citou a maturidade do jogador mesmo com pouca idade.

- O Kaiky está tendo um ano de aprendizado e amadurecimento muito rápido. Ele joga cada vez melhor, impressiona pela pouca idade a maturidade que ele vem mostrando nos jogos. Hoje foi uma mais uma experiência que certamente será fortalecido - disse Diniz.Kaiky chegou a perder a vaga no time titular com Diniz, mas após a venda do zagueiro Luan Peres para o futebol europeu, recuperou a posição na equipe.