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Fernando Diniz de olho: MT passa por período de observação no time profissional do Vasco

Meio-campista/lateral começou a ser observado pelo técnico atual nesta quarta-feira. Junto a Juninho, que se recupera de lesão, ele retornou ao grupo sub-20 há cerca de um mês...
LanceNet

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Publicado em 

06 out 2021 às 17:06

Publicado em 06 de Outubro de 2021 às 17:06

Crédito: MT chegou a ser a grande revelação do Vasco no ano, mas voltou para o time de juniores (Rafael Ribeiro / Vasco
MT está de volta ao time principal do Vasco, só que, por enquanto, é de forma provisória. O meio-campista do time sub-20 iniciou, nesta quarta-feira, um período em que será observado de perto pelo técnico Fernando Diniz. Outro jogador do time de juniores que passa pelo processo é o também meia Caio Eduardo.O retorno de MT ao time de juniores se deu no final de agosto. Juninho o acompanhou, mas não está sendo observado por Diniz também por estar em recuperação de uma lesão no músculo posterior da coxa direita. Embora nada tenha sido externado de forma oficial, o recado interno à época em que a dupla desceu de categoria foi de punição a uma suposta indisciplina da dupla.
Caio Eduardo está treinando com o elenco principal desde a semana passada porque estava suspenso para o jogo do sub-20 contra o Palmeiras, na última terça-feira. O próximo desafio da categoria é contra o Santos, pela última rodada da primeira fase. Ainda não há definição do período mínimo que MT ficará na equipe de cima.
-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
É corriqueira a participação de atletas das divisões de base no time principal. Ocorre que, no caso de MT, o técnico Fernando Diniz ainda não havia sido contratado quando ele desceu de categoria. No período, será apresentado às plataformas táticas do treinador que lidera a arrancada do Vasco na Série B do Campeonato Brasileiro.
MT foi uma das surpresas do início de temporada do Vasco. Meia-atacante de origem, atuou na lateral esquerda com segurança, teve contrato renovado, mas foi perdendo espaço.

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