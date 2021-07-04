Fernando Diniz critica arbitragem e desabafa: "O punido é o clube"

O técnico Fernando Diniz não ficou satisfeito com a arbitragem na derrota do Santos contra o América, neste sábado, pelo Campeonato Brasileiro.A reclamação do time santista é em relação um possível pênalti sofrido por Madson, no segundo tempo. O jogador foi derrubado em bola alçada na área, mas o VAR não recomendou revisão."Somado a isso, teve um lance nem de polêmica. Foi extremamente claro, mas o VAR nem foi chamado. Foi extremamente claro por qualquer ângulo, durante o jogo parecia pênalti. E passando devagar, vira muito pênalti. Por isso perdemos o jogo. O Santos teria empatado o jogo e a pergunta já não seria a mesma. Time perdeu muito por conta da nossa imprecisão nas finalizações e por causa da arbitragem", disse Diniz.