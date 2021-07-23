Fernando Diniz comenta chances do Independiente e valoriza João Paulo

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O Santos empatou em 1 a 1 com Independiente na noite desta quinta-feira, na Argentina, e garantiu a classificação para as quartas de final da Copa Sul-Americana. O Santos havia vencido o primeiro jogo, na Vila, por 1 a 0 e jogava pelo empate.

Apesar da classificação, o técnico Fernando Diniz fez observações sobre o setor defensivo. Para o treinador, com um a mais e com a vantagem no placar, o Santos tinha que ter dado menos espaços.

- Em Santos jogamos bem, principalmente o segundo tempo, e hoje tínhamos o 1 a 0, o Independiente se lançou. Normal serem mais agressivos, mas não poderíamos ceder tantas chances. Temos que corrigir, está claro. Tínhamos que ter nos protegido melhor - disse.A grande atuação da noite, porém, ficou por conta do goleiro João Paulo. O arqueiro operou pelo menos três milagres na partida e foi eleito pela Conmebol como o melhor da partida.

- Foi um dos jogos de goleiro mais decisivo, sim. João Paulo está de parabéns, foi decisivo e nos ajudou muito. Treina muito e é prêmio para ele pelo profissional e pessoa que é - concluiu Diniz.