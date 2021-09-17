Fernando Diniz avalia reestreia de Nene no Vasco: 'Agrega muito'

Crédito: Fernando Diniz elogiou a reestreia de Nene coma camisa do Vasco, diante do CRB, no Rei Pelé (Rafael Ribeiro/Vasco

O Vasco vencia o CRB, fora de casa, até os 46 do segundo tempo, porém em mais um erro defensivo, sofreu o empate por 1 a 1. Em coletiva de imprensa, o técnico Fernando Diniz, que também fez sua estreia à beira do campo pelo clube carioca, avaliou a reestreia de Nene e elogiou o desempenho do meia no Rei Pelé. - Nene é jogador de nível altíssimo que ajudou o time na bola parada. Ele é exemplo de jogar apaixonado por jogar futebol, ama o futebol, gosta de estar junto, não gosta de sair do jogo. Além do talento, nos emociona. Acho que gostaria de jogar competitivamente até o fim da vida. Agrega muito - destacou o comandante.

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Em sua estreia, Nene não só participou da origem do gol do Vasco, ao cobrar o escanteio, como foi bastante participativo. O meia elevou a qualidade de passe do setor de meio-campo e mostrou que pode ser importante nas bolas paradas para a sequência da temporada.

Com o resultado, o Vasco soma 33 pontos e a diferença para o G4 permaneceu a mesma: oito, justamente para o CRB, adversário desta quinta, que chegou aos 41. O time carioca abriu o placar com Germán Cano no fim do primeiro tempo, mas cedeu empate nos acréscimos da etapa final. No fim, nenhum jogador do elenco falou com a imprensa.

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