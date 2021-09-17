Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Fernando Diniz avalia reestreia de Nene no Vasco: 'Agrega muito'

O treinador, que fez a sua estreia à beira o campo pelo clube, elogiou o desempenho do meia diante do CRB. Ele também destacou a qualidade nas bolas paradas do jogador...

Publicado em 16 de Setembro de 2021 às 22:37

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 set 2021 às 22:37
Crédito: Fernando Diniz elogiou a reestreia de Nene coma camisa do Vasco, diante do CRB, no Rei Pelé (Rafael Ribeiro/Vasco
O Vasco vencia o CRB, fora de casa, até os 46 do segundo tempo, porém em mais um erro defensivo, sofreu o empate por 1 a 1. Em coletiva de imprensa, o técnico Fernando Diniz, que também fez sua estreia à beira do campo pelo clube carioca, avaliou a reestreia de Nene e elogiou o desempenho do meia no Rei Pelé. - Nene é jogador de nível altíssimo que ajudou o time na bola parada. Ele é exemplo de jogar apaixonado por jogar futebol, ama o futebol, gosta de estar junto, não gosta de sair do jogo. Além do talento, nos emociona. Acho que gostaria de jogar competitivamente até o fim da vida. Agrega muito - destacou o comandante.
+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
Em sua estreia, Nene não só participou da origem do gol do Vasco, ao cobrar o escanteio, como foi bastante participativo. O meia elevou a qualidade de passe do setor de meio-campo e mostrou que pode ser importante nas bolas paradas para a sequência da temporada.
Com o resultado, o Vasco soma 33 pontos e a diferença para o G4 permaneceu a mesma: oito, justamente para o CRB, adversário desta quinta, que chegou aos 41. O time carioca abriu o placar com Germán Cano no fim do primeiro tempo, mas cedeu empate nos acréscimos da etapa final. No fim, nenhum jogador do elenco falou com a imprensa.
+ ATUAÇÕES: Cano desencanta, Nene faz boa estreia, mas Vasco erra no fim e cede o empate ao CRB no Rei Pelé
O próximo compromisso do Vasco acontece no domingo, às 16h, diante do Cruzeiro, em São Januário. O jogo é válido pela 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, a sexta do returno.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva durante a campanha de 2022
As sombras de Lula e Jair nas eleições de 2026 estão em aberto
Solenidade na Assembleia Legislativa do ES no século XIX
O deputado capixaba que era “imoral” (mas ele tinha razão)
Bia Schwartz, Eliana Belesa, Lara Brotas, Rachel Pires, Mariana Villas e Andrea de Pinho
Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados