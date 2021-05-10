Fernando Diniz acredita que Santos precisa de "bons e poucos reforços"

Fernando Diniz foi oficialmente apresentado como novo técnico do Santos em entrevista coletiva na manhã desta segunda-feira. Questionado sobre elenco e reforços, o comandante santista reforçou a importante mescla dos experientes e jovens. O treinador quer reforços pontuais, mas não citou posições.- Tenho estudado o elenco. Conheço alguns jogadores. Olhei com mais profundidade desde que começamos a negociar. Gosto muito do que vi. Elenco forte, sim. Poucos e bons reforços. Santos não precisa de muitos, precisa de qualidade. Não vou falar de posição. Elenco está sempre aberto a bons jogadores. Sou criterioso mesmo. O Santos, desse tamanho e com essa base, não pode trazer jogador só por vir, sem condição imediata de produzir, e atrapalhar o desenvolvimento dos mais jovens. Temos que trazer quem possa ajudar a dar sustentação da equipe e tirar um pouco dessa carga às vezes exagerada aos garotos - afirmou o técnico.- Não existe fórmula, mas precisamos de uma unidade e trabalho coletivo. Precisamos de muito trabalho, tático e emocional, e isso vai levar um certo tempo. Mas time tem demonstrado boas partidas mesmo sem resultado. Bons jogos contra Palmeiras, Red Bull, Boca, The Strongest... Vamos procurar otimizar o que vem sendo feito em busca de temporada positiva - ressaltou Diniz.