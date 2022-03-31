Fernando Canesin projeta ‘grande jogo’ para decisão do Mineiro contra do Cruzeiro contra o Atlético-MG

O meia Fernando Canesin está perto de fazer seu segundo clássico contra o Atlético-MG, neste sábado, 2 de abril, pela final do Campeonato Mineiro. No primeiro, derrota celeste por 2 a 1, mas Fernando foi um dos melhores em campo, conseguindo conduzir bem as jogadas ofensivas e ainda compor bem na marcação. Para este segundo encontro, a primeira decisão do jogador com a camisa celeste, ele projeta um jogo equilibrado, grande e cheio de possibilidades diante do maior rival da Raposa, que chega para o confronto como “franca atiradora”, pela força e badalação do time alvinegro. Um dos motivos da boa fase e da performance consistente do Cruzeiro é o trabalho de Paulo Pezzolano, segundo o meio de campo. Para Fernando Canesin, o uruguaio aprova seus métodos, mesmo com o revezamento promovido pelo treinador em algumas situações. Confira nos vídeos a análise do jogador estrelado. Fernando Canesin tem sido um dos destaques dp meio de campo do Cruzeiro e será arma para o clássico com o Galo-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro)