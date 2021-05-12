Fernandes questiona expulsão de Diniz: "não participou de nada"

O auxiliar técnico Marcelo Fernandes comandou o Santos na metade do segundo tempo em diante após o treinador estreante, Fernando Diniz, ter sido expulso pelo árbitro.O cartão vermelho para Diniz ocorreu em uma confusão gerada pelo próprio juiz da partida, que deu cartão amarelo para Lucas Braga em um lance que era para ter aplicado o amarelo para Kaio Jorge. O fato gerou confusão entre integrantes dos dois bancos de reserva e Diniz acabou expulso na sequência com o técnico do Boca Juniors, Miguel Ángel Russo.“O Diniz foi expulso injustamente, até porque ele não participou de absolutamente nada na confusão e acabou sendo expulso os dois treinadores. A confusão se deu porque um cara da comissão técnica deles falou que era cartão amarelo para o 41, o que expulsaria o Jean Mota. Aí houve a confusão e o Diniz foi expulso injustamente porque não participou de absolutamente nada”, disse Marcelo FernandesCom a vitória por 1 a 0, o Peixe assumiu a segunda colocação de seu grupo na Libertadores, passando o Boca, e segue mais vivo do que nunca com chances de classificação para a próxima fase da competição. Expulso, Fernando Diniz não poderá comandar a equipe do banco de reservas no duelo contra o The Strongest, na próxima terça-feira, jogo que será realizado na altitude boliviana.