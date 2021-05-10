Fernandes elogia Meninos da Base e valoriza Ângelo: 'É um diamante'

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

Clichê ou não, o Santos é um time que trabalha quase sempre com boas promessas. Com os graves problemas que o clube enfrenta, inclusive proibido de fazer contratações com o transferban, o auxiliar técnico Marcelo Fernandes conversou sobre com a imprensa sobre a personalidade dos Meninos da Vila. Na partida contra o São Bento, seis dos 11 titulares eram formados na base do clube.- É uma responsabilidade enorme, mas os jogadores do elenco inteiro são responsáveis e profissionais ao extremo. Não importa se tem 16, 20 ou 35, todos estavam focados. Foram dias que tentamos tirar a carga deles, fazer ambiente leve. Não era momento de entupir jogador de um monte de coisa. Muita pressão e dados não são possíveis agora. E dias são maravilhosos, CT, vestiário. Dias maravilhosos e só quero agradecer - disse Marcelo.

O garoto Ângelo, de 16 anos, que deu uma assistência para Kaio Jorge marcar o segundo gol santista, começou a partida nervoso, errando alguns passes e dribles. Durante o primeiro tempo, o treinador falou para o jogador "tocar duas de lado" para ganhar confiança, conforme a transmissão da partida flagrou.- Ângelo é um grande diamante bruto que temos que lapidar direitinho. Ele enche os olhos nos treinamentos. Antes do gol, gritamos muito para ele sobre a marcação também. Fez tudo que pedimos. Ele é excelente, assim como Pirani e a molecada toda que tem entrado e dado conta do recado, como o Balieiro, Malthus... São grandes jogadores e vamos maturando ele. Foi jogo pesado psicologicamente para criança de 16 anos. Estava preocupado com a molecada, tentei tirar a carga na resenha, brincar. Deixamos eles tranquilos, são garotos do bem e fazem o melhor pelo clube - aponta Marcelo.

O treinador santista também comentou sobre as lições que o Peixe e os jovens jogadores passaram com essa fase ruim. Fernandes também comentou sobre as perdas por lesão e vendas.