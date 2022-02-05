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Ferj oficializa clássico entre Fluminense e Botafogo para o Estádio Nilton Santos

Tricolor pensava em mandar o clássico para fora do Rio de Janeiro, mas aumento nos casos de Covid-19 fez o clube recuar na ideia...

Publicado em 05 de Fevereiro de 2022 às 13:14

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 fev 2022 às 13:14
A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FFERJ) oficializou a realização do clássico entre Fluminense e Botafogo, pela 5ª rodada do Campeonato Carioca, no Estádio Nilton Santos. Sem o Maracanã, o local do confronto ainda estava indefinido, mas foi divulgado neste sábado na tabela da federação.A partida está marcada para a próxima quinta-feira, dia 10, às 20h. A ideia inicial do Flu era mandar o jogo no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES), mas o aumento nos casos de Covid-19 fez o clube recuar. O duelo com o Flamengo também seria fora do Rio de Janeiro, no Mané Garrincha, mas acabou marcado também para o Niltão.
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Com a reforma no gramado do Maracanã, o Flu tem mandado suas partidas no Luso-Brasileiro, casa da Portuguesa na Ilha do Governador. Isso porque Botafogo e Vasco preferiram não liberar seus estádios para tentar preservar o gramado. O Alvinegro tem atuado no Nilton Santos, onde jogou inclusive como visitante na primeira rodada contra o Boavista.
O Botafogo é o líder do Campeonato Carioca, com sete pontos. Já o Fluminense está em quarto lugar, com seis. Antes deste clássico, o Tricolor encara o Flamengo no domingo, enquanto o Alvinegro pega o Nova Iguaçu na segunda-feira.
Crédito: ClássicoentreFluminenseeBotafogoseránoEstádioNiltonSantos(Foto:Divulgação

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