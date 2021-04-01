Ferj marca jogo entre Fluminense e Macaé para o Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda

Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo

Após empatar com o Vasco em 1 a 1, pela sétima rodada do Campeonato Carioca, o Fluminense jogará novamente no Estádio Raulino de Oliveira. Isso porque, ainda sem a permissão da realização de partidas na cidade do Rio de Janeiro, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) marcou a partida do Tricolor contra o Macaé, válida pela oitava rodada do Estadual, para Volta Redonda, na próxima terça-feira, às 21h35 (de Brasília).

> Veja a classificação do Campeonato CariocaAnteriormente a confirmação da Ferj, a partida do Flu estava com o local a ser definido. Assim, antes marcado para este fim de semana - dias 3 e 4 de abril -, o confronto foi realocado para terça-feira, quando, em tese, o "super feriado" do Rio - idealizado para conter o avanço da Covid-19 - já teria acabado. Vale lembrar que, neste período de quarentena, o decreto do município impede que eventos esportivos aconteçam na cidade.

Entretanto, em meio as incertezas sobre se o decreto será ou não ampliado no decorrer da próxima semana, a Federação decidiu antecipar a confirmação do local da partida para Volta Redonda. Além do Fluminense, o Flamengo, que joga na segunda-feira, às 21h, também teve sua partida confirmada no Raulino de Oliveira.

Por outro lado, no sábado, Vasco e Bangu se enfrentam às 21h05 (de Brasília), enquanto Volta Redonda e Bangu duelam no domingo, às 18h. Ambas as partidas também serão realizadas no estádio do Voltaço.