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Ferj marca jogo entre Fluminense e Macaé para o Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda

Quinto colocado com 10 pontos, o Fluminense enfrenta o Macaé, na próxima terça-feira, às 21h35...

Publicado em 01 de Abril de 2021 às 17:05

LanceNet

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Publicado em 

01 abr 2021 às 17:05
Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo
Após empatar com o Vasco em 1 a 1, pela sétima rodada do Campeonato Carioca, o Fluminense jogará novamente no Estádio Raulino de Oliveira. Isso porque, ainda sem a permissão da realização de partidas na cidade do Rio de Janeiro, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) marcou a partida do Tricolor contra o Macaé, válida pela oitava rodada do Estadual, para Volta Redonda, na próxima terça-feira, às 21h35 (de Brasília).
> Veja a classificação do Campeonato CariocaAnteriormente a confirmação da Ferj, a partida do Flu estava com o local a ser definido. Assim, antes marcado para este fim de semana - dias 3 e 4 de abril -, o confronto foi realocado para terça-feira, quando, em tese, o "super feriado" do Rio - idealizado para conter o avanço da Covid-19 - já teria acabado. Vale lembrar que, neste período de quarentena, o decreto do município impede que eventos esportivos aconteçam na cidade.
Entretanto, em meio as incertezas sobre se o decreto será ou não ampliado no decorrer da próxima semana, a Federação decidiu antecipar a confirmação do local da partida para Volta Redonda. Além do Fluminense, o Flamengo, que joga na segunda-feira, às 21h, também teve sua partida confirmada no Raulino de Oliveira.
Por outro lado, no sábado, Vasco e Bangu se enfrentam às 21h05 (de Brasília), enquanto Volta Redonda e Bangu duelam no domingo, às 18h. Ambas as partidas também serão realizadas no estádio do Voltaço.
Com 10 pontos, o Fluminense precisa vencer o Macaé e contar com tropeços de Volta Redonda, Madureira e Portuguesa-RJ para se encabeçar entre os primeiros colocados do Carioca. Os quatro melhores pontuados na atual fase do Estadual, avançam às semifinais da Taça Guanabara.

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