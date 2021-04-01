Ferj marca jogo entre Flamengo e Madureira para o Raulino de Oliveira, em Volta Redonda

Palco da vitória por 3 a 0 sobre o Bangu nesta quarta-feira, o Estádio Raulino de Oliveira voltará a receber uma partida do Flamengo. A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) marcou a partida do clube rubro-negro contra o Madureira para Volta Redonda, na próxima segunda-feira, às 21h (de Brasília).
O confronto é válido pela oitava rodada da Taça Guanabara. Anteriormente marcado para o fim de semana, o jogo foi adiado para segunda-feira com a expectativa de que pudesse ser disputado no Rio de Janeiro, já que o atual decreto que proíbe eventos esportivos na capital se encerra no domingo, dia 4 de abril.
No entanto, diante das incertezas se o decreto será ampliado, a Federação optou por definir Volta Redonda como local da partida. A partida entre Macaé e Fluminense, marcada para terça-feira, às 21h35, também será disputada no Raulino de Oliveira.
Antes, no fim de semana, o estádio receberá mais dois duelos válidos pela oitava rodada da Taça Guanabara. No sábado, Vasco e Bangu se enfrentam às 21h05 (de Brasília), enquanto Volta Redonda e Bangu medem forças no domingo, às 18h.
Com 16 pontos conquistados, o Flamengo é o líder isolado da Taça Guanabara. Único invicto na competição, o Madureira ocupa a terceira posição da tabela com 11 pontos.