Ferj marca clássico de Fluminense e Vasco para Volta Redonda, na terça-feira

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A Ferj remarcou o clássico entre Fluminense e Vasco, na próxima terça-feira, às 21h35, para o Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. A partida inicialmente seria no Maracanã, mas o município do Rio de Janeiro está em lockdown e suspendeu, entre outros, as partidas de futebol entre os dias 26 de março e 4 de abril em função do aumento de casos da pandemia da Covid-19.

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O decreto foi anunciado na última semana e a Ferj precisou correr para remarcar as partidas e evitar uma paralisação do Campeonato Carioca. Na última sexta-feira, o próprio Fluminense atuou em Bacaxá, na Região dos Lagos. O Vasco entra em campo neste sábado diante do Madureira, em Los Lários, Duque de Caxias, na Região Metropolitana do Rio.

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