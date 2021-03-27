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futebol

Ferj marca clássico de Fluminense e Vasco para Volta Redonda, na terça-feira

Município do Rio de Janeiro não pode receber partidas pelo menos até o próximo dia 4; partida estava prevista para o Maracanã...

Publicado em 27 de Março de 2021 às 14:07

LanceNet

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Publicado em 

27 mar 2021 às 14:07
Crédito: Divulgação
A Ferj remarcou o clássico entre Fluminense e Vasco, na próxima terça-feira, às 21h35, para o Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. A partida inicialmente seria no Maracanã, mas o município do Rio de Janeiro está em lockdown e suspendeu, entre outros, as partidas de futebol entre os dias 26 de março e 4 de abril em função do aumento de casos da pandemia da Covid-19.
> Olhos neles! Saiba quem são os artilheiros dos estaduais pelo Brasil
O decreto foi anunciado na última semana e a Ferj precisou correr para remarcar as partidas e evitar uma paralisação do Campeonato Carioca. Na última sexta-feira, o próprio Fluminense atuou em Bacaxá, na Região dos Lagos. O Vasco entra em campo neste sábado diante do Madureira, em Los Lários, Duque de Caxias, na Região Metropolitana do Rio.
Veja a tabela do Campeonato Carioca
Com nove pontos e uma derrota na última rodada, o Flu está em terceiro lugar na Taça Guanabara, mas ainda torce para não cair de posição ao fim das outras partidas. O Vasco, com um jogo a menos, é o nono colocado com cinco pontos.

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