Ferj e Prefeitura do Rio se reúnem e volta das torcidas aos estádio pode ocorrer em outubro

Em reunião nesta sexta-feira, a Prefeitura do Rio de Janeiro, Federação de Futebol do Estado (Ferj) e os demais órgãos competentes decidiram trabalhar com a possibilidade de retorno de torcedores aos estádios a partir do dia 4 de outubro. A partida que está cotada para inaugurar o "novo normal" é o confronto entre Flamengo e Athletico, válido pela 13ª rodada do Brasileirão.Ainda de acordo com a Ferj, nova reunião será realizada na próxima semana.
A movimentação nos bastidores pelo retorno das torcidas aos estádios não se restringe ao Rio de Janeiro e suas autoridades. O Ministério da Saúde recebeu, na última semana, um estudo enviado pela CBF para a volta gradual do público aos jogos. A informação foi incialmente publicada pelo portal "Globoesporte".