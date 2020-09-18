Ferj e Prefeitura do Rio se reúnem e volta das torcidas aos estádio pode ocorrer em outubro

Em reunião nesta sexta-feira, a Prefeitura do Rio de Janeiro, Federação de Futebol do Estado (Ferj) e os demais órgãos competentes decidiram trabalhar com a possibilidade de retorno de torcedores aos estádios a partir do dia 4 de outubro. A partida que está cotada para inaugurar o "novo normal" é o confronto entre Flamengo e Athletico, válido pela 13ª rodada do Brasileirão.Ainda de acordo com a Ferj, nova reunião será realizada na próxima semana.