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futebol

Ferj divulga a tabela do Carioca de 2021; confira a estreia do seu time

Fase principal começa em 27 de fevereiro e será realizada em turno único e pontos corridos...

Publicado em 29 de Dezembro de 2020 às 13:22

LanceNet

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Publicado em 

29 dez 2020 às 13:22
Crédito: Reprodução/Twitter Ferj
Além da nova fórmula de disputa, a reunião na sede da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) definiu a tabela da fase principal do Campeonato Carioca de 2021. Os 12 participantes se enfrentaram em 11 rodadas em sistema de pontos corridos. Os quatro primeiros se classificam para as semifinais e finais - ambos em dois jogos.
+ Olho no mercado: veja 20 jogadores que poderão ser contratados de graça a partir de 2021O título da Taça Guanabara - tradicionalmente o primeiro turno - ficará com o time que somar mais pontos nas 11 rodadas iniciais. Já a Taça Rio ficará numa disputa à parte entre os clubes que ficarem de 5º ao 8º lugar.
Entre 16 de janeiro e vai até 25 de fevereiro, seis clubes - Cabofriense, Friburguense, Americano, America, Nova Iguaçu e Sampaio Correa - participam da fase preliminar e disputam uma vaga na fase principal do Campeonato Carioca.
+ Confira a tabela da primeira preliminar do Campeonato CariocaCONFIRA OS JOGOS DA PRIMEIRA RODADA E OS CLÁSSICOS DO CARIOCA 2021:
1ª RODADA (27 e 28 de fevereiro)- Resende x Fluminense- Volta Redonda x Madureira​- Botafogo x Boavista- Flamengo x A definir (classificado da 1ª fase)​- Macaé x Bangu- Vasco x Portuguesa
CLÁSSICOS DA FASE DE GRUPOS​- Flamengo x Fluminense (3ª rodada) - 13 ou 14 de março​- Vasco x Botafogo (4ª rodada) - 20 ou 21 de março- Botafogo x Flamengo (6ª rodada) - 27 ou 28 de março- Fluminense x Vasco (7ª rodada) - 31 de março ou 1º de abril- Flamengo x Vasco (9ª rodada) - 10 ou 11 de abril- Fluminense x Botafogo (10ª rodada) - 14 ou 15 de abril

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