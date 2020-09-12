Ferj debaterá com autoridades e clubes chance de volta de público nos estádios no Rio de Janeiro

A possibilidade dos jogos no Rio de Janeiro voltarem a ter público está em pauta. De acordo com informação divulgada por "O Globo" na última sexta-feira, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) deve se reunir na próxima semana uma reunião com os clubes e autoridades para debater o retorno com presença parcial de público, inicialmente a partir de outubro.
Em entrevista coletiva, o prefeito Marcelo Crivella detalhou o teor das reuniões e cogitou reabrir com "10 a 12 mil pessoas", se referindo ao Maracanã. Aos seus olhos, nos palcos há chance de uma fiscalização maior para fiscalizar as medidas de precaução da Covid-19.
- Nossa esperança é que as pessoas indo para os estádios no domingo não vão para a praia. Estamos tentando combinar, até antecipar os horários dos jogos um pouco. No estádio, conseguimos controlar o distanciamento e o uso da máscara, o que não é possível nas praias - declarou.
Será elaborado um protocolo com diretrizes de segurança que os clubes terão de seguir à risca para voltarem a ter presença de torcedores. A CBF ainda não falou sobre a possibilidade de volta de jogos com público. Não há presença de torcedores nos estádios do Rio de Janeiro desde a partida na qual o Goiás derrotou o Vasco por 1 a 0, em 12 de março, em São Januário.