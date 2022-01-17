Ferj confirma jogos do Fluminense no Carioca para o Luso-Brasileiro; clássicos seguem sem definição

A incerteza, enfim, acabou. A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FFERJ) confirmou, nesta segunda-feira, os jogos do Fluminense na Taça Guanabara para o Estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador. Os clássicos com Flamengo, Botafogo e Vasco seguem indefinidos.Assim, o Flu mandará todos os jogos da primeira parte do campeonato no estádio da Portuguesa, assim como o Flamengo. Houve melhoras no gramado para dar melhores condições às equipes. A estreia será já no próximo dia 27, quinta-feira, contra o Bangu, às 21h. A transmissão é no pay-per-view.

Na segunda rodada, o Tricolor ainda aguarda definição da transmissão para TV aberta e o horário, mas encara o Madureira no Conselheiro Galvão, em 30 de janeiro. Em fevereiro, dia 3, o adversário é o Audax Rio, às 21h, no Luso-Brasileiro, em partida novamente do pay-per-view.

A quarta rodada é o primeiro clássico, com o Flamengo, que será transmitido na Record, mas segue sem local. A tendência é que seja em Brasília, dia 6, às 16h05. Depois, o Flu tem interesse de permanecer na capital para encarar o Botafogo, em duelo que pode ser nos dias 9 ou 10.Pela sexta rodada, o Fluminense encara os donos do estádio na Ilha do Governador. Na sétima, visitam o Nova Iguaçu em local a ser definido pelos adversários, que são os mandantes. Na oitava rodada, há o duelo com o Volta Redonda no Luso-Brasileiro. Em seguida, o clássico com o Vasco ainda sem lugar marcado.

Na penúltima rodada, o Flu visita o Resende e ainda aguarda a definição. Por último, vai até o Elcyr Resende enfrentar o Boavista. O Campeonato Carioca repetirá em 2022 a fórmula da última edição, com 12 equipes se enfrentando em turno único, que levará o nome de Taça Guanabara, e as quatro primeiras se classificando para as semifinais. Os times que terminarem a primeira fase entre quinto e oitavo vão disputar o título da Taça Rio.