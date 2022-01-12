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Ferj confirma datas e horários dos quatro primeiros jogos do Flamengo no Campeonato Carioca; confira

A Ferj não confirmou onde o Flamengo mandará os jogos, mas Braz já revelou que o Rubro-Negro atuará no Luso-Brasileiro enquanto o Maracanã segue em reforma do gramado...
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Publicado em 

12 jan 2022 às 19:47

Publicado em 12 de Janeiro de 2022 às 19:47

A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ) confirmou as datas e horários das quatro primeiras rodadas do Campeonato Carioca. Dessa forma, o Flamengo já sabe que estreia no dia 26 de janeiro, às 21h35, e jogará o Fla-Flu no dia 06 de fevereiro (um domingo), às 16h05.> Flamengo vende Piris por R$ 20 milhões a menos do que pagou em 2018PRIMEIRA RODADA
26 de janeiro, às 21h35 - Flamengo x Portuguesa, a definir.SEGUNDA RODADA
29 de janeiro, às 18h - Volta Redonda x Flamengo, no Raulino de Oliveira.TERCEIRA RODADA
02 de fevereiro, às 18h - Flamengo x Boavista, a definir.QUARTA RODADA
06 de fevereiro, às 16h05 - Flamengo x Fluminense, a definir.> Flamengo: Ramon recebe sondagens de três clubes da EuropaApesar do site da FERJ mostrar como "a definir", o Flamengo já sabe onde mandará seus jogos. Após a apresentação de Paulo Sousa, o VP de futebol do clube, Marcos Braz, confirmou que o Rubro-Negro atuará no Estádio Luso-Brasileiro enquanto o Maracanã segue em reforma do gramado.
Crédito: OFlamengoestreianoCampeonatoCariocanodia26dejaneiro,às21h35(Foto:AlexandreVidal/Flamengo

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