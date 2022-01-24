Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Ferj anuncia mudança de local do jogo entre Madureira e Fluminense, pelo Carioca

Equipes iriam se enfrentar no Conselheiro Galvão e agora passam a partida para o Raulino de Oliveira, em Volta Redonda...

Publicado em 24 de Janeiro de 2022 às 14:32

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 jan 2022 às 14:32
A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FFERJ) oficializou, nesta segunda-feira, a mudança de local da partida entre Madureira e Fluminense, pela segunda rodada da Taça Guanabara. Antes marcado para o Conselheiro Galvão, o duelo será no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.O confronto acontece no próximo dia 30 de janeiro, domingo, às 18h. A partida terá transmissão apenas do pay-per-view e aguardava a definição da TV aberta para oficializar os últimos detalhes.
Ainda não é assinante do Cariocão-2022? Acesse www.cariocaoplay.com.br, preencha o cadastro e ganhe 5% de desconto com o cupom especial do LANCE!: GE-JK-FF-ZSW
O Fluminense estreia no Campeonato Carioca na próxima quinta-feira, às 20h30, diante do Bangu. Como mandante, a partida será realizada no Estádio Luso-Brasileiro, cedido por conta das reformas no gramado do Maracanã.
Crédito: VoltaRedondavaireceberojogoentreFluminenseeMadureira,peloCarioca(Foto:arquivo/SecomVR

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Projeto de abertura de terceira via para desafogar trânsito na Serra
Terceira Via exclui ligação com Vitória e será feita apenas na Serra
Delegacia de Venda Nova do Imigrante
Dupla é indiciada por extorquir clínica e ameaçar pacientes em Venda Nova
Data: 01/12/2015 - ES - Colatina - Situação Rio Doce, em Colatina, poluído por causa da lama da barragem que cedeu na mineradora da Samarco, em Mariana MG - Editoria: Cidades - Foto: Carlos Alberto da Silva - GZ
Acordos do caso Mariana dispensam aprovação da Justiça inglesa, diz STF

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados