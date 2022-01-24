Ferj anuncia mudança de local do jogo entre Madureira e Fluminense, pelo Carioca

A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FFERJ) oficializou, nesta segunda-feira, a mudança de local da partida entre Madureira e Fluminense, pela segunda rodada da Taça Guanabara. Antes marcado para o Conselheiro Galvão, o duelo será no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.O confronto acontece no próximo dia 30 de janeiro, domingo, às 18h. A partida terá transmissão apenas do pay-per-view e aguardava a definição da TV aberta para oficializar os últimos detalhes.