Ferj anuncia mudança de local do jogo entre Madureira e Fluminense, pelo Carioca

A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FFERJ) oficializou, nesta segunda-feira, a mudança de local da partida entre Madureira e Fluminense, pela segunda rodada da Taça Guanabara. Antes marcado para o Conselheiro Galvão, o duelo será no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.O confronto acontece no próximo dia 30 de janeiro, domingo, às 18h. A partida terá transmissão apenas do pay-per-view e aguardava a definição da TV aberta para oficializar os últimos detalhes.
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O Fluminense estreia no Campeonato Carioca na próxima quinta-feira, às 20h30, diante do Bangu. Como mandante, a partida será realizada no Estádio Luso-Brasileiro, cedido por conta das reformas no gramado do Maracanã.